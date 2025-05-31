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    首頁　>　政治

    政院提追加636億預算 黃國昌批卓揆違法濫權

    民眾黨主席黃國昌表示，卓榮泰目無法紀、違法濫權，此舉根本是擄人勒贖，請卓懸崖勒馬不要再繼續這樣亂搞下去，並要求卓到立法院專案報告，說清楚講明白。（記者羅國嘉攝）

    民眾黨主席黃國昌表示，卓榮泰目無法紀、違法濫權，此舉根本是擄人勒贖，請卓懸崖勒馬不要再繼續這樣亂搞下去，並要求卓到立法院專案報告，說清楚講明白。（記者羅國嘉攝）

    2025/05/31 11:28

    〔記者羅國嘉／新北報導〕行政院統刪對地方的一般性補助款，引發地方首長不滿；行政院長卓榮泰29日再拋出636億元追加預算，稱問題或可迎刃而解。民眾黨主席黃國昌表示，卓榮泰目無法紀、違法濫權，此舉根本是擄人勒贖，請卓懸崖勒馬不要再繼續這樣亂搞下去，並要求卓到立法院專案報告，說清楚講明白。

    黃國昌今（31）日出席「新北市議長盃龍舟賽」後受訪指出，行政院刪除地方政府一般補助款爭議，是卓榮泰目無法紀、違法濫權的劣習，行政院明明知道給地方政府的一般補助款是法定義務支出，也明明知道今年中央政府總預算通刪項目當中根本沒有地方補助款這項，卓榮泰竟為讓中央政府能不被立法院決議刪除預算，刪除地方政府的一般補助款。

    黃國昌痛批，現在喊出要用追加預算的方式逼立法院同意，卓榮泰此舉簡直是在「擄人勒贖」，請卓榮泰懸崖勒馬，不要繼續這樣亂搞下去，接下來在野黨也會要求卓榮泰到立法院專案報告，說清楚講明白。

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