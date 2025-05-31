美擴大軍售傳要「藍白勿擋路」 黃國昌：不具名放話對台美合作不健康

民眾黨主席黃國昌表示，到目前都沒有收到任何行政部門對美軍事採購預算的提案，若有這樣子需求，請無論是總統或行政院長正式向國人說明，要多少金額、要採購什麼項目。黨團也會站在人民立場監督。（記者羅國嘉攝）

2025/05/31 10:38

〔記者羅國嘉／新北報導〕美國政府擬擴大對台軍售規模，力道有望超越川普第一任期，也傳出美喊話在野黨不要阻擋增加國防預算。民眾黨主席黃國昌今（31）日參加龍舟賽後受訪表示，到目前都沒有收到任何行政部門對美軍事採購預算的提案，黨團向來支持國防自主、增加台灣自我防衛力，若有這樣子需求，請無論是總統或行政院長正式向國人說明，要多少金額、要採購什麼項目。黨團也會站在人民立場監督。「不具名放話，對台美合作不健康。」

媒體提問美擴大對台軍售規模，也傳出要在野黨不要擋一事，黃國昌表示，到目前為止還沒有收到行政部門任何針對美軍事採購要增加預算的提案，也沒有看到我國的行政官員有任何人出來做這樣表示，如果真的有需求，請行政團隊無論是總統還是行政院長，正式向國人說明，要多少金額、要採購什麼項目。

請繼續往下閱讀...

黃國昌說，民眾黨向來支持台灣國防自主，也支持增加台灣的自我防衛力量，但無論如何，最後都是會站在人民立場，理性、嚴格的監督與把關。

至於在野黨有感受到美方的壓力嗎？黃國昌直言，從來都沒有來提怎麼會有什麼壓力呢？台灣的軍事採購是個耗費極高、非常嚴肅的課題，用這種方式來炒作恐怕不是很適當，對台美未來更緊密合作，那對於人民、我國國防預算理性的審查、監督和把關，其實都不是個太健康的事情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法