竹市地方端午活動 藍委鄭正鈐硬闖發反罷免文宣被里長「勸離」

新竹市文雅里民端午活動，藍委鄭正鈐硬闖發反罷免文宣，結果被里長朱毅以恐違反行政中立，當場請離。（朱毅提供）

2025/05/31 10:11

〔記者洪美秀／新竹報導〕尷尬了！新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）二階連署有10萬4515份連署書要罷免高、鄭兩人，但高與鄭兩人仍高調出席各種活動，甚至利用社區活動宣傳反罷免。文雅里長朱毅昨晚在社群發佈一段影片，稱里內自辦的端午活動正在進行時，鄭正鈐不請自來，還由其助理要發放反罷免文宣，因已違反行政中立，他除制止鄭正鈐助理發文宣，也請鄭和助理離開會場，不要為難里民。

朱毅說，昨天一早，里內舉辦端午節活動，現場除志工媽媽包粽子，也安排兌換菖蒲花束活動，邀請里民提前感受端午節慶氛圍。因這是由社區自辦，主要針對里民的節慶活動，且有向新竹市府社會處與北區區公所申請活動經費，因竹市雙罷免已進入二階查對期，他特別重視行政中立原則，不希望有太多選罷相關情況介入里內活動。

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但活動開始沒多久，國民黨要被罷免的立委鄭正鈐及其幕僚團隊來到現場，並在里內菖蒲花束的發放動線上發放反罷免文宣。因這樣的行為並未事前知會或取得主辦單位同意，且違反活動應有的行政中立原則。為避免外界誤解里內將政治操作包裝成社區活動，他當下就上前制止，並請鄭正鈐及其幕僚離開活動現場。

他說，社區有活動時，不少民代都會透過布告欄、里民轉知，甚至透過個人的網路社群獲知活動訊息，民代到場參與活動他都歡迎。但昨天情況特殊，他須站在主辦單位立場，也為守住行政中立底線，才會當下做出決定，避免有心人的刻意政治操作，影響單純的里民活動。

新竹市文雅里民端午活動，藍委鄭正鈐硬闖發反罷免的扇子文宣。（記者洪美秀攝）

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