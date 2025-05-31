普廷贈花接見安倍昭惠 矢板明夫分析：傳話給川普打開局面

俄羅斯總統普廷29日接見安倍昭惠。（歐新社）

2025/05/31 11:48

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠日前訪問俄羅斯，俄總統普廷29日接見安倍昭惠。對此日本資深媒體人矢板明夫表示，這次安倍昭惠和普廷見面，應該是俄羅斯方面主動邀約的。現在俄烏戰爭已經陷入僵局，普廷透過和安倍夫人見面，和日本改善關係，並且傳話給川普總統，希望能夠打開局面。

矢板明夫在臉書PO文表示，安倍昭惠女士日前突然訪問俄羅斯，在首都莫斯科的克里姆林宮，與俄羅斯總統普廷舉行了會談。見面時，普廷總統捧了一大把花束送給安倍夫人，會談中，安倍夫人回憶起2016年，在安倍前首相的家鄉山口縣接待普廷來訪、雙方舉行日俄峰會的往事，期許兩國關係未來能持續穩定發展。

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矢板明夫指出，據日本媒體報導，會談中安倍夫人表示，「俄羅斯是日本的重要鄰國，也希望日本與俄羅斯，今後能持續進行文化上的交流。」普廷說，「我知道安倍晉三前首相努力奮鬥的夢想，就是締結我們兩國間的和平條約，我們一同在這條路上取得了重大進展。」安倍前首相生前曾與普廷會面多達27次，其中有許多次是在安倍夫人陪同下一起見面的。普廷說，「我會永遠記得安倍前首相為了提升俄日合作關係所做的努力」，並向安倍夫人表示「俄羅斯將永遠歡迎她」。雙方對談過程氣氛十分融洽，甚至也能看見安倍夫人不時感動落淚的場面。

矢板明夫續指，安倍前首相過世之後，安倍夫人繼承了先生的遺志，積極地為日本的國家利益和世界和平奔走，已經三次訪問台灣。今年4月，在台灣國家聯盟主辦的演講會上，她在安倍前首相的「台灣有事就是日本有事」的基礎上，提出了「台灣安全就是日本安全」的口號，安倍夫人之前還拜訪了印度的莫迪總理、美國的川普總統等多位和安倍首相生前有交情的外國政要。她表示，「我想追隨丈夫所留下的足跡，到各處去走走。希望能夠透過我的行動，讓大家對日本有好的印象」。

矢板明夫直言，這次和普廷見面，應該是俄羅斯方面主動邀約的。現在俄烏戰爭已經陷入僵局，普廷透過和安倍夫人見面，和日本改善關係，並且傳話給川普總統，希望能夠打開局面，安倍夫人所扮演的角色越來越重要。希望她的愛與包容，能夠為世界和平做出貢獻。

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