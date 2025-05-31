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    傅崐萁市場拜託反對大罷免 陳培瑜：應該怕花蓮人「已讀不回」的心

    面對大罷免來勢洶洶，立委傅崐萁難得低姿態，早上出現在花蓮市美崙市場，呼籲選民反對大罷免、票投不同意，上一次這樣掃街是2020年與蕭美琴的立委選舉。（八炯「曙光花蓮」志工提供）

    面對大罷免來勢洶洶，立委傅崐萁難得低姿態，早上出現在花蓮市美崙市場，呼籲選民反對大罷免、票投不同意，上一次這樣掃街是2020年與蕭美琴的立委選舉。（八炯「曙光花蓮」志工提供）

    2025/05/31 10:02

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委傅崐萁在花蓮的二階段連署達成率超過169％，雖目前立院會期中，傅崐萁仍頻回防花蓮，除了在長輩旅遊團遊覽車出發前去「送車」、勤跑紅白帖，29日早上甚至親自上市場掃街，拜託民眾不要罷免他。對此，民進黨立委陳培瑜表示，傅崐萁應該怕的是花蓮人對他「已讀不回」的心。

    陳培瑜在臉書PO文表示，傅崐萁掃街接地氣？根本是害怕人民生氣，指傅最近好忙，早上去宮廟拜拜、下午在菜市場握手、晚上跑餐會！接下來可能還會站路口、發文宣、追垃圾車？他以前是這樣的嗎？當然不是。

    陳培瑜續指，以前的傅崐萁高高在上，甚至不怕被罵，在會期中帶十幾位同黨立委飛去中國見「高層」現在不同了，罷免聲音一出來，這位「花蓮國王」忽然變身「花蓮服務志工」，彷彿他從沒離開過群眾。

    陳培瑜直言，花蓮需要的是「平常就做事」的民意代表，不是「快被罷掉才演戲」的政客，他也向傅崐萁喊話，「你怕被罷免，很多人看得出來。問題是，你真的怕錯了對象，你應該怕的是花蓮人對你已讀不回的心。」

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