鄭正鈐闖端午活動發反罷免文宣影像曝！里長喊：請你們出去

新竹市文雅里里長朱毅表示，昨日早上里內端午節活動，鄭正鈐委員並未事前知會或取得主辦單位同意，帶其幕僚團隊來到現場，並在活動菖蒲花束的發放動線上發放反罷免文宣，基於主辦單位立場與守住行政中立的底線，他便將鄭本人與其團隊趕出去。（圖擷取自 Threads ）

2025/05/31 10:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免即將進入第3階段投票，全台有31件國民黨立委罷免2階進入查對階段。許多國民黨立委也開始行動反制被罷免。新竹市文雅里里長朱毅表示，昨日早上里內舉辦端午節活動，立委鄭正鈐未事前知會或取得主辦單位同意，便帶其幕僚團隊來到現場，並在活動菖蒲花束的發放動線上發放反罷免文宣，基於主辦單位立場與守住行政中立的底線，他將鄭正鈴與其團隊趕出去。

朱毅在社群平台Threads貼出一段影片，可以看到影片中文雅里正在舉行歡慶端午節的活動，志工媽媽正在包粽子，民眾正排隊領菖蒲花束，朱里長對鄭正鈴與其團隊說「這場活動並沒有邀請你們，所以你們不要來這邊發不同意罷免，請你們出去。」這時鄭正鈴還想跟里長握手，朱毅回「委員如果你這樣子的話，我就不歡迎你來，不用，不用，你可以離開了。」

請繼續往下閱讀...

朱毅在貼文中表示，昨日早上我們里內舉辦端午節活動，現場除了志工媽媽包粽子，也特別安排了兌換菖蒲花束的活動，讓里民提前感受節慶氛圍，這是一場由社區自辦，主要針對里民朋友的節慶活動，也有向新竹市社會處與北區區公所申請活動經費，因此我們在籌辦上特別重視行政中立原則。

朱毅指出，不過活動開始沒多久，鄭正鈐委員及其幕僚團隊來到現場，並在活動菖蒲花束的發放動線上發放反罷免文宣，這樣的行為並未事前知會或取得主辦單位同意，且違反了活動應有的行政中立原則。為避免誤解我們將政治操作包裝成社區活動，我當下立即上前制止，並請委員及幕僚離開活動現場。

朱毅直言，其實，每當我們社區有活動時，不少民意代表朋友都會透過布告欄、里民轉知，甚至是他個人的限時動態得知活動訊息，自行到場共襄盛舉，他都非常歡迎，但今天的情況比較特殊，他必須站在主辦單位的立場，也為了守住行政中立的底線，才會做出當下的決定，還請大家見諒，也謝謝各位今天熱情參與，一起讓這場端午活動順利圓滿。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法