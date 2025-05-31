區桂芝稱「台獨家暴」 兩岸人士：站在中國角度霸凌自己政府

陸委會擬修兩岸條例，將所有公職人員都納入管制。不過，北一女中教師區桂芝稱是「台獨家暴」，對此，兩岸人士反嗆，區是站在中國角度，霸凌自己的政府。（資料照）

2025/05/31 09:28

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會擬修兩岸條例，將所有公職人員都納入管制。不過，北一女中教師區桂芝稱是「台獨家暴」，對此，兩岸人士反嗆，區是站在中國角度，霸凌自己的政府，她有幫中國人權問題、講學自由，說過一句話嗎？難道她去中國，都不用依規定請假嗎？校方都不管嗎？

兩岸人士說，公教人員赴中，可能受到中方鎖定滲透、分化，因此政府必須建立人流管理機制。而區桂芝「台獨家暴」的說法，是特定意識形態，配合中國的論調，在台灣散播統派思想。近期有中方找她，中國官媒央視還找她上節目，已有很多民眾不滿因而檢舉她，其中還有同校的老師，「難道這是正常現象嗎」？

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該名人士強調，區桂芝是站在對岸立場霸凌自己的政府，批評政府侵犯她的言論自由，但她有為中國人權、為中國老百姓爭取言論自由或講學自由嗎？而下週又到紀念六四天安門事件的日子，她有幫六四天安門的人權問題，講過一句話嗎？區桂芝帶著中國統派文化意識形態來看世界，根本不值一駁。

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