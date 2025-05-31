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    世壯運閉幕「台灣」被消音！ 吳靜怡：難不成台北現在戒嚴？

    雙北世壯運爭議不斷，昨日舉行的閉幕典禮又被網友質疑，在演出過程竟將歌曲原本有的「台灣」消音。（圖擷自threads）

    雙北世壯運爭議不斷，昨日舉行的閉幕典禮又被網友質疑，在演出過程竟將歌曲原本有的「台灣」消音。（圖擷自threads）

    2025/05/31 09:33

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕本月17日登場的2025雙北世界壯年運動會（世壯運）爭議不斷，昨日舉行的閉幕典禮又被網友質疑，在演出過程竟將歌曲原本有的「台灣」消音，連大螢幕牆上的字幕都被改掉。對此，媒體人吳靜怡表示，請問蔣萬安，「台灣」兩個字，就髒了嗎？難不成台北現在戒嚴，連唱歌禁用「台灣」了！

    吳靜怡在臉書PO文表示，世壯運閉幕表演出現一段特別現場消音的狀況，就是當歌手唱到「我台灣來欸，世界都看見！」的時候，「台灣」兩個字被刻意消音，後面大螢幕投放的歌詞硬是要把「我台灣來欸」改成「我作伙來欸」！這是精心設計過的，引起現場和看直播的人相當不爽。

    吳靜怡指出，「為什麼要竄改玖壹壹的原創歌詞？這是世界棒球經典賽應援曲《世界都看見》，整個世壯運都想蹭棒球也沒關係，但蔣萬安市府是可以這樣插手音樂？今天蔣萬安你可以不用，但你憑什麼去改？今天蔣萬安你可以不用安排人去唱，但你憑什麼去消音？連音樂都要刻意大動手腳，是不是改天連整個文化都要被你竄改了，二二八哪天搞不好突然跟蔣家都無關了，下一步連宗教搞不好也要被干預了，阿彌陀佛只能變成萬安萬萬安。」

    吳靜怡直言，「請蔣萬安把你的髒手拿開，干預音樂創作的髒手，你爺爺是不是姓郭？但你爸爸姓章硬是要改姓蔣，無論姓什麼，在政治上的投機是國民黨甘願接受，但請你把你的髒手從音樂拿走！辦世壯運本來就要讓世界看到台灣，不只沒看到中華民國，連台灣都要被蔣萬安消失！太可惡了。」

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