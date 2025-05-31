黃國昌遭疑翹班看棒球支持者稱當天跑5場委員會 網友整理直播內容打臉

立法院司法法制委員會週三（28日）開會到下午3時40分，黃國昌卻在下午3時4分在大巨蛋看棒球比賽。（本報合成，圖擷取自臉書）

2025/05/31 13:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌近日被爆料，在立法院司法委員會審議法案期間疑似翹班跑去看棒球，針對其支持者稱「黃國昌當天去了5場委員會，比其他委員都認真」，律師林智群轉貼網友發文，指根據當天的立院直播內容，黃國昌出席委員會數量雖多，但發言經常無關主題，假裝一直在做事，但實際上做的大多不是正事。

律師林智群在臉書發文指出，黃國昌翹班去看棒球比賽，導致一堆人罵他薪水小偷，支持者聲稱黃國昌那天參加了4、5個委員會，比任何委員都認真。對此有網友整理立法院的直播內容，質疑「到底黃國昌在認真什麼？」

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根據網友整理的時間線顯示，5月28日當天黃國昌在9點27分至9點35分於「交通委員會：預算凍結案、電信管理法修正案」發言，11點24分至11點33分於「內政委員會：預算解凍案」發言，下午1點44分至1點54分則是在「教育及文化委員會：預算凍結案」發言，2點2分至8分則是在「司法及法制委員會：國家海洋科技營運中心設置條例草案、個人資料保護委員會組織法草案」發言。

網友表示，根據上面的紀錄可知，黃國昌當天實際有發言的次數是4次。而一樣是4次的包含民進黨立委林月琴、3次的有民眾黨立委張啓楷、國民黨立委鄭天財、楊瓊瓔，以及民進黨立委張雅琳、陳培瑜、黃捷等人。

對於「這4次發言裡黃國昌在講些什麼呢？」網友也列出，當天交通委員會雖是討論預算凍結案、電信管理法修正案。但黃國昌的發言重點是「NCC委員名單」，網友稱「應該和政務委員人員待遇預算凍結案有關」。但在內政委員會討論預算解凍案時，黃國昌的發言重點還是NCC委員名單，「這次就和當天的會議內容無關了」。

網友也質疑，在教育與文化委員會討論預算凍結案時，黃國昌的發言重點則是放在英國大使，和當天的會議內容無關。在司法及法制委員會討論「國家海洋科技營運中心設置條例草案、個人資料保護委員會組織法草案」時，黃國昌的發言重點則是「大學教授的最高學歷應否公開」，和當天的會議內容也無關。

之後就是3點8分黃國昌在看球賽。對此網友也質疑「所以，黃國昌在立法院的實際表現是什麼呢？出席委員會數量多，但發言經常無關主題，對於整個議程的推進毫無幫助。假裝一直在做事，但實際上做的大多不是正事。這就是什麼？薪水小偷」。

林智群對此也諷刺「小草很愛嗆人家怎麼不去看直播，我們就看一下立法院直播」，其他網友也紛紛留言「真的，他常常講跟主題無關的事」、「認真就輸了，他只是想好好的關燈罷了」、「他經不起他自己檢視別人的標準」、「他去登記發言是為了要剪片，假裝他很認真」。

也有網友諷刺「直播主吧」、「他要剪短影音啊...管他什麼主題」、「他是以演員的身份出席，要剪片放抖音用」。

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