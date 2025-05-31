行政立法協調地方補助款？ 政院：覆議案多次遭否決 盼支持追加預算

針對地方一般性補助款，行政院是否與立法院協調解決方案。政院昨表示，行政院多次與立法院協調，但覆議案仍遭到立院否決，因此希望透過提出追加預算，盼地方政府呼籲在地立委支持。 （資料照）

2025/05/31 07:13

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年總預算遭立法院大幅刪減，行政院統刪地方政府一般性補助款25％，高雄市長陳其邁呼籲行政院與立法院協調解決方案，讓預算再做合理分配。政院昨表示，行政院多次與立法院協調，但覆議案仍遭到立院否決，因此希望透過提出追加預算，盼地方政府呼籲在地立委支持。

行政院發言人李慧芝表示，過去行政院一再透過各種溝通與救濟的手段，希望立法院重新思考三讀的總預算案審查結論對於政府施政所造成的窒礙難行之處，但覆議案還是遭到立院否決，目前已經聲請憲法法庭解釋當中。

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台南市副市長葉澤山29日在行政院院會提出臨時動議，建請政院以追加預算方式解決補助款的問題。李慧芝說，行政院長卓榮泰在台南市政府代表提出此一想法後，也指出行政院前提出的覆議案遭到立法院否決，如果各地方政府認為追加預算是可行方式，希望地方政府能發揮自身影響力，呼籲在地立委以國家為念，支持行政院辦理追加預算。

李慧芝重申，各地方政府在中央長期挹注下，財政已有顯著好轉，去（2024）年度歲計賸餘共約有708億元，行政院是在立法院要求下，不得已才調減給予地方政府的一般性補助款。

李慧芝指出，由於立法院大幅刪除總預算金額高達2076億元，其中中央政府已被刪除1439億元，且內容很多都是針對特定項目巨幅刪減，例如中國旅費刪減80％、國外旅費及出國教育訓練費刪減60％、媒體政策及業務宣導費刪減60％、特別費刪減60％，部分機關甚至全數刪除，嚴重衝擊業務運作，已經沒有再刪減的空間。

李慧芝表示，為了避免對國防安全、外交、教育、社福等政策再進一步造成嚴重影響，因此主計總處只能調減一般性補助款，藉此達成立法院要求行政院自行調整刪減數的636億元的額度。

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