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    挺大罷免！陳亭妃啟動鐵馬隊 連假台南37行政區騎行

    民進黨立委陳亭妃（前左）帶領顧台灣護民主妃妃鐵馬隊，今天騎行台南溪北13區。（陳亭妃服務處提供）

    民進黨立委陳亭妃（前左）帶領顧台灣護民主妃妃鐵馬隊，今天騎行台南溪北13區。（陳亭妃服務處提供）

    2025/05/30 22:31

    〔記者楊金城／台南報導〕匯集地方民主力量，支持大罷免國民黨立委行動，民進黨立委陳亭妃端午連假發起「顧台灣護民主妃妃鐵馬隊」，今天（30日）從東山區碧軒寺出發，展開台南37行政區為期3天的騎行，首日騎行溪北13間大廟。

    陳亭妃說，此次鐵馬活動不僅是凝聚地方民主意志的象徵，更呼應當前罷免藍委的社會行動，展現南部挺台意志，為台灣民主注入新能量。

    今天上午，陳亭妃帶領妃妃鐵馬隊向東山碧軒寺佛祖媽祈福，象徵顧台灣護民主的鐵馬行動，必將台灣民主「東山再起」，隨後往白河福安宮、後壁泰安宮前進，再經鹽水武廟、新營太子宮、柳營代天院、六甲恒安宮、官田惠安宮、麻豆代天府、西港慶安宮、佳里金唐殿、學甲慈濟宮，最後抵達下營玄天上帝廟象徵「A瀛」；騎行有全程網路直播，沿途也有支持民眾揮手加油。

    陳亭妃表示，妃妃鐵馬隊明天（31日）將從楠西北極殿出發，持續前進，歡迎鄉親陪騎、集氣，將台南的民主熱力一路傳遞到全台灣。

    民進黨立委陳亭妃（前左三）在端午連假首日發起「顧台灣護民主妃妃鐵馬隊」，匯集民意力挺大罷免藍委。（陳亭妃服務處提供）

    民進黨立委陳亭妃（前左三）在端午連假首日發起「顧台灣護民主妃妃鐵馬隊」，匯集民意力挺大罷免藍委。（陳亭妃服務處提供）

    民進黨立委陳亭妃（左）妃妃鐵馬隊騎行台南。（陳亭妃服務處提供）

    民進黨立委陳亭妃（左）妃妃鐵馬隊騎行台南。（陳亭妃服務處提供）

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