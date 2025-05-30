大罷免邁入第3階段 柯建銘估2波投票7/26、8/23舉行

立法院民進黨團總召柯建銘。（圖擷取自柯建銘臉書）

2025/05/30 21:05

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免即將進入第3階段投票，全台有31件國民黨立委罷免2階進入查對階段。民進黨立院黨團總召柯建銘今天發文盤點，藍白立委過去一年犯下的滔天罪行，並推估3階投票將在7月26日、8月23日舉行，呼籲選民罷免賣台、舔共、叛國的藍白立委。不過，中選會目前尚未公告立委罷免成案狀況及投票時間。

根據統計，全台共有31件藍委2階罷免連署進入查對階段，其中有18件已達130%的安全門檻，罷團預料可一次通過成案；另有13件僅達法定門檻，若查對後未達標，將進入10天補件程序。中選會主委李進勇本月7日受訪表示，罷免案目前陸續查對、連署中，成案會有時間上的落差，這也牽涉將來投票時間要如何決定。

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柯建銘發文表示，去年5月28日國恥日，今年4月26日藍白終結日（自盡日）衝突震盪下終於翻轉台灣，大罷免要大成宮，非加倍努力、盡力而戰不可。他說，歷史上台灣人追求國家民主、自由、法治上，以下4個日子絕不可忘記，包含去年5月28日、今年4月26日、5月4日、5月29日。

柯建銘指出，藍白仗國會多數，恣意妄為、毀憲亂政無所不用其極，沒收委員會、沒收協商、沒收發言、舉手表決、沒收國會，展開史無前例最荒謬的時刻，為賣台、舔共、叛國無所不用其極，導致去年5月28日違法、違憲的國會擴權法案在衝突爭吵下三讀通過，是台灣民主發展最黑暗時刻。

他在半小時內發布10篇貼文，闡述過去一年藍白立委在立法院所犯的滔天罪行，包含史上最暴力的國會、史上最不討論的國會、黑箱喬條文輾壓硬表決、民主倒退程序，委員會擋案、前所未見法案三讀後，遭凍結被綁票、史上最多違憲法案的國會、總預算刪最多！凍最嚴！審最亂！史上最罔顧紀律的國會、最不忠誠的在野黨、史上最議事不中立的院長。

柯建銘最後表示，端午憑弔屈原，愛國之士對賣台、舔共、叛國的藍白立委，豈可不罷免之？非罷不可，就在7月26日、8月23日。

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