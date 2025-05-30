疑被暗指賄選、送洗碗精 立委黃建賓報案

黃建賓於大武鄉報案。（黃建賓服務團隊提供）

2025/05/30 20:11

〔記者劉人瑋／台東報導〕罷免團體「挫賓行動」指控，有民眾收到立委黃建賓發送反罷免小禮物，並稱洗碗精起碼59元。藍營吹哨者表示，罷團昨（29）日在臉書粉專造謠，在官方Line群組更以「賄選」、「挪用公款」等罪名加以抹黑。罷免團體今（30）日改口，聲明指黃建賓等人離場後，與會民眾收到濕紙巾、洗潔精。黃建賓認為，罷團昨天聲明顯然是刻意造謠抹黑，今下午4時多已報案。

稍早，黃陣營指罷團在臉書粉絲團和Line群做出不實指控，但罷團隨後反擊「粉絲團根本沒提到，是要我們更正什麼？」。針對罷團反問，黃陣營未直接答覆，直到昨傍晚黃陣營再發聲明稿，這次指「罷團29日稱黃建賓送洗碗精，30日改口，是黃等人離場後才收到，是自打嘴巴」。

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黃建賓下午4時許也在大武分局以妨害名譽報案，並聲明，黃建賓本人及團隊、縣長、議長也完全沒有發送洗碗精，團隊所發送的文宣品一切合法合規，先前要求更正卻罔若未聞因而報案。

罷團聲明，據吹哨者指出，28日晚間7時至8時，黃建賓由饒、吳陪同到市區某里長家以政績宣講為由進行反罷免座談，上述3人離場後，現場與會民眾皆收到貼有「阻止風電毀台東，請投不同意罷免」濕紙巾，並在會後收到一罐白雪檸檬洗潔精（蝦皮、MOMO購物零售價皆為59元），皆有圖為證。

黃陣營指稱罷團說法矛盾。（黃建賓服務團隊提供）

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