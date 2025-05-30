修財劃法爭議 學者：恐擴大城鄉財政差距

政治大學昨舉辦「立法與行政關係：以預算制度為核心的本土檢視」研討會。（政大提供）

2025/05/30 22:54

〔記者林曉雲／台北報導〕「財政收支劃分法」修法爭議，國立台灣大學政治學系教授郭昱瑩指出，立法院通過財劃法修正案後，中央分配給地方的統籌稅款將大幅增加，但未全面檢討中央與地方間的事權分配，可能影響部分中央施政項目的推動，並擴大城鄉財政差距，建議中央一般性補助款應重新評估，以確保財政分配的公平性與可持續性。

國立政治大學昨舉辦「立法與行政關係：以預算制度為核心的本土檢視」研討會，政大副校長陳樹衡表示，社科院長期關注重大公共議題，此次研討會是回應當前激烈的財政與政治風波，展現大學介入公共事務、促進社會進步的責任與企圖；政大社科院長楊婉瑩表示，社科院與政治系、公行系及財政系合辦研討會，並將重要研究成果出版專書，擴散大學針砭時弊的影響力。

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第一場次主題為「財政劃分、預算審議與政治治理」，中國文化大學行政管理學系教授蔡馨芳指出，台灣地方政府在預算編列過程中實際運用績效資訊的情形，實證顯示績效預算制度在實務上多為形式操作，未能有效連結績效管理與資源配置，亟需透過制度改革提升其可用性與決策影響力。

台大政治學系教授蘇彩足與學生李承彥指出，2025年度預算凍結案件不僅數量創新高，金額更是過往平均的9倍，成為預算覆議的導火線之一，兩人並強調預算凍結已不再只是技術性監督工具，更涉及憲政層次的權力分配問題，反映立法與行政互動的新風險與挑戰。

第二場次主題為「憲政上的立法與行政關係再思」，政大政治系副教授翁燕菁指出，大法官任命程序在政治極化與分立政府背景下，已出現制度性僵局風險，恐影響憲法訴訟機能的正常運作。

國立中正大學政治學系教授蔡榮祥指出，國會權力的行使常因欠缺制度性界限，導致與行政部門的衝突頻繁升高，呼籲建立更清晰的權力分際與協商機制，以維護憲政秩序與政府運作效率。

國立彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆指出，總統透過制度化的國安高層會議，實質擴張行政權限，對行政院長的角色產生位階變化，由於「國家安全」概念涵蓋範圍廣泛、定義模糊，使得總統得以藉此強化對政策與行政的主導權。

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