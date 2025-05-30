基隆新市政大樓興建爭議 童子瑋要求重估土地價值 向議會專案報告

基隆市議長童子瑋。（資料照，記者俞肇福攝）

2025/05/30 19:40

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市議會議長童子瑋昨在臉書貼文指出，中正路公車處修車廠舊址，市政府擬規劃興建新行政大樓，但事隔多年，鄰近的興建案每坪幾乎逼近50萬元，為避免新市政大樓興建案成為基隆的「京華城案」，將要求市府應該針對這塊地的資產，重新評估土地價值，並向議會提出專案報告，確保基隆鄉親權益。

​根據基隆市政府規劃，中正路舊公車修理廠土地江計畫興建新市政大樓，基地面積約1327坪，容積率560%，土地百分之百由市府持有，使用分區為商業區，預估興建2棟大樓。

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​疫情解封後，許多原物料上漲，如果要採取自行興建，預估總開發金額約50億元，中央補助3成後，市府需自籌35億元。基隆市長謝國樑說，考量市府負債還有捷運建設經費，決定透過公辦都更方式與民間共同合作開發，由市府提供土地，就不用負擔興建經費。這一招看起來很高明，但其實犧牲了許多市府在公共性上的利益。

​他表示，因為招標計畫書裡面，對於未來的租金、權利金狀況都沒有寫清楚，市府可以獲得的是年租金收入、分配樓地板面積，或是財務收益，也並不具體。從計畫書裡面，也看不出來土地的處分方式，所有全是繼續由市府持有，還是可能轉讓給實施者或新所有權人？

​建商雖然付出興建經費，但到底權責是什麼？市府要讓利多少？這都已經讓地方群組，開始感到不安。甚至還有議員擔心，這會不會是基隆的「京華城案」。

​其次，根據前市府的評估，大概需要樓地板面積2萬坪才夠，但在招商說明會上，市府只能分到2棟樓中的1棟，而且比較小的1棟，辦公空間只有大概5900坪，坦白說讓人擔心。

​根據議員的估算，興建的建商等於用35億，換來市值45億的11000坪大樓，加上租金收益、商業收入，可以說利潤輕鬆超過50億。但對於市府來說，原本我們有1300坪的土地，最後只能拿到5900坪的1棟行政辦公大樓，這算是各取所需？還是單方讓利？

​現有的評估資料，幾乎都是在前基隆市長林右昌時期的評估，但事隔多年，鄰近的興建案每坪幾乎逼近50萬起跳。童子瑋強調，他將要求市府應該針對公車修理廠舊址的土地資產，重新評估，並向議會提出專案報告，確保基隆人的權益。

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