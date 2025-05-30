南投縣選委會涉違法查個資 沈夙崢批許淑華只會「甩鍋」

南投縣長許淑華。（記者劉濱銓攝）

2025/05/30 18:14

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣選委會涉嫌以戶政系統查詢個資，剔除罷免立委馬文君、游顥連署書引發爭議，南投縣長許淑華今出席活動時回應，她已不是南投縣選委會的主委，一切以選委會先前的聲明為準，對此，民進黨南投縣議員沈夙崢痛批許淑華只會「甩鍋」，「雙手一攤」的態度，對縣民與縣府團隊來說完全不負責任。

民進黨中央近日指控南投縣選委會，隨意違法進入戶政系統，非法用戶政個資比對簽名，僅自主判斷民眾簽名過於潦草，就將連署書剔除，侵犯個資已是違法濫權。

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許淑華對此僅回應，南投縣選委會先前發過澄清稿，且她已不是選委會主任委員，一切以先前的聲明為準。

縣議沈夙崢表示，對於許淑華「甩鍋」毫不意外，此前她就提醒過縣府民政處要依法行政，不能讓基層公務人員出狀況，因許多外縣市的罷免連署都涉及違法情事，希望南投縣政府一定要注意，豈料現在爆發爭議，顯然是沒有當作一回事。

沈夙崢強調，民政處長是許淑華任命，同時兼任南投縣選委會總幹事，現在出了事，許淑華難道不用出來向民眾交代，只想輕描淡寫帶過？她呼籲許淑華不能切割，若以後其他局處出狀況，許淑華還要繼續切割嗎，那誰要給縣民交代？特別是現在還是議會開議期間，許淑華應好好思考如何面對外界質疑。

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