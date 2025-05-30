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    迎端午！「港湖除銹」手作香包 驅「5毒」、去「5委」

    「港湖除銹」手作香包，象徵驅逐「五毒」，也希望去除五位台北市國民黨立委。（記者甘孟霖攝）

    「港湖除銹」手作香包，象徵驅逐「五毒」，也希望去除五位台北市國民黨立委。（記者甘孟霖攝）

    2025/05/30 17:39

    〔記者甘孟霖／台北報導〕週末是端午連假，而端午節重要傳統習俗之一就是「驅逐五毒」，罷免國民黨籍立委李彥秀團隊「港湖除銹」今（30日）下午也舉辦製作簡易香包活動，象徵罷團化身香包、艾草，要驅逐台灣的各種「毒物」，去「五毒」（蠍子、蟾蜍、蜈蚣、蛇、壁虎）也去「五委」（五位台北市藍委）。

    因應端午佳節，「港湖除銹」推出親子香包手作活動，邀請在地居民同樂，並寫下對台灣未來的祈願。活動今下午於內湖湖光市場旁登場，團隊並至中藥行準備專剋武漢肺炎的藥帖材料——羌活、大黃、細辛、柴胡、吳茱、蒼朮。

    「港湖除銹」指出，傳統上，包香包不僅可以「去五毒」，還能夠保護居民身體健康，團隊也希望藉著這次與民眾同樂，可以「去五委」，成功罷免台北市的五位國民黨立委。

    現場民眾也於香包上寫下對台灣的祈願，與會的31歲張先生說，他在香包上寫下「小小多山的國家，永保安康」，台灣面積雖然不大，但有壯闊的風光與勤奮的人民，希望台灣能夠一路平安順遂，他可以長久住在這裡。

    「港湖除銹」說，此次香包活動獲得不錯迴響，也預告下週六（6月7日）下午，團隊將舉辦「港湖二階謝票大遊行」，近一步宣示罷免成功的決心。

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