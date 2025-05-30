桃園航空城安置住宅問題多 市府爭取點交延至年底

桃園航空城部分安置住宅仍在施工中，根本無法讓民眾於八月底前點交。（記者謝武雄攝）

2025/05/30 17:31

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園航空城安置住宅，3月底開始陸續取得使照並辦理驗屋、交屋程序，但住戶抱怨問題一籮筐，2個月來點交數掛零，由於須在8月底完成點交才能領取15%獎勵金，議員認為根本來不及要求延後，地政局長蔡金鐘表示，會於航空城專案小組會議正式提案，年底前完成點交拆遷戶都可領取獎勵金。

蔡金鐘表示，按照目前進度，安置住宅完成點交時間大概落在9到10月，考量房屋還要裝修才能入住，因此市府會於6月3日的專案小組委員會議正式提案，將點交時間往後延至年底。

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他說，行政院政務委員陳金德2月18日今率相關部會，前往桃園航空城現地召開專案小組委員會議，並裁示先建後遷期程將不再展延；當時市府就建議安置住宅點交期限從8月底延長至年底但未獲應允，如今地方反映不斷，市府將正式提案。

都市發展局長江南志表示，安置住宅共有11個街廓、51棟、1925戶，大部分住宅會在月底前拿到使用執照，最後一個街廓要到6月中旬，由於市議員徐其萬質詢時抱怨承辦人員恐嚇住戶，一週內不交屋權利會受損，雖然江南志強調絕無此事，但徐其萬還是要求江南志管好部屬。

徐其萬抱怨，安置住宅興建1925戶，配給住戶數量為1141戶，還有625戶沒拿到使照，另外驗屋速度更慢，從3月27日第一批拿到使照房屋，至今有759戶拿到使照，但僅225戶完成驗屋，驗屋比率約3成，房屋問題一籮筐，從漏水的物件損壞，引發民眾抱怨，難怪2個多月來點交數仍掛零。

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