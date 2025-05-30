南投端午民主茶會 力拚罷免游顥連署達標

「去游除垢」罷團領銜人林敬桐，出示名間鄉長陳翰立的連署書簽名，質問縣選委會「哪個字看不懂?」，也盼社會大眾公評。（「去游除垢」罷團提供）

2025/05/30 16:30

〔記者張協昇／南投報導〕南投罷免立委游顥的「去游除垢」罷團，送出的2萬3238份2階連署書，遭南投縣選委會大量剔除4098件，尚須補提693件，由於6月4日是補件截止日，罷團端午節將於民進黨南投縣黨部舉辦「世代團結守護南投-端午民主茶會」，號召鄉親踴躍連署，力拚順利達標！

「去游除垢」罷團領銜人林敬桐等人指控，南投縣選委會審查連署書過程標準不明、程序混亂，甚至疑似以違法手段干預罷免行動，遭剔除的4098件連署書中，有多達1750件，疑遭主觀認定簽名書寫不明或筆劃錯誤而予以剔除。

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罷團並出示名間鄉長陳翰立的連署書簽名，質問縣選委會「哪個字看不懂？」，盼讓社會大眾公評，除要求中選會重視此問題，已向南投地檢察署告發南投縣選委會涉及違反「選罷法」相關規定，要求檢方查明是否有行政機關或政治人物違法介入審查作業，以及縣選委會疑違法比對戶政系統民眾簽名資料，涉及違反「個人資料保護法」。

由於罷團被要求仍須補提693件連署書，6月4日即是補件截止日，為了順利達標，罷團端午節將於民進黨南投縣黨部舉辦「世代團結守護南投-端午民主茶會」，會中將有地方民代及神祕嘉賓參與宣講。

林敬桐表示，由於送出的連署書遭剔除比例相當高，為避免補件的連署書再遭刁難剔除，必須準備更多的補件連署書，力求順利達標，否則罷免行動即前功盡棄，因此這幾天是關鍵時刻，籲請尚未連署的鄉親踴躍前來連署，一起攜手捍衛南投民主、守護台灣!

南投「去游除垢」罷團送出的2萬3238份連署書，有多達4098件遭南投縣選委會剔除，指控縣選委會刻意刁難。（資料照，記者張協昇攝）

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