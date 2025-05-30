綠委何欣純太平參加「掏粽解結」 備戰2026台中市長提名

綠委何欣純（中）前往太平北天宮參加廟方「掏粽解結」科儀。（記者黃旭磊攝）

2025/05/30 16:29

〔記者黃旭磊／台中報導〕民進黨立委何欣純在端午連假首日，前往太平北天宮參加廟方「掏粽解結」道教科儀，活動吸引上百民眾解開粽結，何欣純表示，端午節不只吃肉粽、掛香包，在神明保佑之下，解開粽結如同解開事業或生活不順，整年平安順利，而由於何欣純公開表態爭取民進黨2026台中市長初選提名，團隊強調持續走訪基層爭取支持。

北天宮今天舉辦端午解粽結、吃肉粽及做香包活動，廟方主委林炳耀、副主委謝文郎等幹部協助信眾解開上百顆粽結，何欣純在場慢慢解開粽結，廟方解釋道，「掏粽解結」又稱「掏心結」，可化解自己與別人仇怨，另一種為「解結頭」，象徵化解自己因果業障，必須自己解粽才有效果。

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何欣純表示，透過動作解開粽結、慢慢吃粽，象徵解開一年心結解，在神明保佑之下，解開事業與生活不順，就會整年平安順利。

由於何欣純上（4）月到大肚迎接大甲媽祖鑾轎台中，以往都是立法院前院長蔡其昌主導，今年由何欣純號召外界解讀「交棒意味濃厚」，何欣純也公開表示，「我確實有在準備參選台中市長」，最終還是要尊重黨的提名機制，對自己有信心，而團隊強調持續持續走訪基層，爭取民意支持。

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