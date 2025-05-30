罷免馬文君、游顥補件告急！罷團連假揪返鄉連署、5/31辦衝刺茶會

南投罷免立委馬文君、游顥二階連署補件告急，罷游團體5月31日將在在民進黨南投縣黨部舉辦茶會衝刺補件。（記者劉濱銓攝）

2025/05/30 16:09

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免立委馬文君、游顥2階連署，因「草簽」遭大量剔除連署書而告急，罷馬的「ALL罷馬」團體端午連假號召返鄉民眾響應連署；罷游的「去游除垢」團體，5月31日將在民進黨南投縣黨部舉辦茶會衝刺補件，力拚2階補件達標。

「ALL罷馬」罷團表示，近日南投縣選委會爆出大量剔除「草簽」連署後，支持者都憂心罷免2階補件會失敗，因此補簽收件情況漸有好轉，但為避免「草簽」再遭刁難，補件安全份數從原本1500份調高至3000份，目前則尚缺917件，端午連假也走上街頭，號召返鄉的民眾能支持連署，盼在最後收件日6月1日能順利達標，邁向三階罷免投票。

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「去游除垢」罷團則說，原本中選會通知需補件693份，但因南投縣選委會草簽認定過於刁難，因此補件目標從原來的1000件，拉高到至少要破1200件，惟目前僅收到700份左右，差距不小，明天下午1點將在民進黨南投縣黨部舉辦民主茶會，廣邀鄉親一起相挺，盼在衝刺的最後階段，能順利在6月4日完成2階補件達標。

南投罷免立委馬文君、游顥二階連署補件告急，罷馬團體連假走上街頭號召返鄉民眾連署。（「ALL罷馬」罷團提供）

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