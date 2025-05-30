政院要追加636億預算 藍委：先補足地方一般性補助款再討論

國民黨立委林沛祥。（資料照）

2025/05/30 14:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院統刪對地方的一般性補助款，引發地方首長不滿；行政院長卓榮泰昨拋出636億元追加預算，稱問題或可迎刃而解。國民黨立委林沛祥認為，行政院提追加減預算之前，應先把撥給地方的一般性補助款全面補足之後，再來討論追加減預算的事情。

林沛祥表示，行政院這次刪除地方政府一般性補助款，之後又要求藍白、情勒地方，要藍白通過追加減預算，這感覺像是綁匪要求家屬贖肉票。如果行政院真要有善意，有互信基礎的互動，那請先把刪掉的地方一般補助款補回來，再來討論追加減預算如何補政府目前不足的地方。

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國民黨立委許宇甄表示，行政院砍完要給地方政府一般性補助款，現在說可以用「追加預算」來彌補，但這筆錢得看地方政府聽不聽話、配不配合政策才能發下來。這不是單純的財政調整，而是拿人民的生活當籌碼，逼地方和立法院就範。

許宇甄批評，一般性補助款不該成為行政院用來懲罰、威脅地方政府的籌碼，更不該是用來逼迫立法院通過追加預算的政治手段，卓榮泰為了大罷免砍地方政府補助款的做法，不僅讓地方政府陷入財政不安，更完全違背了預算制度的基本原則，也踐踏了法治。

許宇甄呼籲，一個有良心的中央政府，應該要想方設法的幫地方解決問題，而非製造恐慌、擴大不公平。要改變現況，追加預算不是不能給，但行政院不該拿人民當肉票，而是回到公平、穩定、尊重制度的軌道上，各方坐下來好好談，才是正當合理的程序。

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