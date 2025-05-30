申請更換罷瑤領銜人失敗 黃健庭指示端午連假續衝刺

國民黨秘書長黃健庭昨日參加台北市北投區黨部例行委員會議，懇請大家在黨與國家最關鍵的時刻，繼續共同奮鬥。（截圖自黃健庭臉書）

2025/05/30 13:21

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨推動民進黨台北市立委吳思瑤罷免案的領銜人張克晉先前宣布退出後，藍營罷團向中選會遞出申請改由備補領銜人詹嘉文擔任領銜人，但經審核中選會28日宣布未達法定要件，不過，國民黨仍不放棄罷瑤，該黨秘書長黃健庭昨日參加台北市北投、士林區黨部的常委／書記聯席會議，以及北投區黨部例行委員會議，要求所有義務幹部要把握端午連假，繼續衝刺二階段連署工作。

黃健庭昨晚還於個人臉書上發文強調，儘管遭到許多挫折，國民黨沒有放棄罷免吳思瑤的工作，仍然堅定拼戰到底，「因為立法院絕不能被賴清德掌控，台灣民主不能變成獨裁！」他懇請地方基層在國民黨與國家最關鍵的時刻，繼續共同奮鬥。

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藍營人士指出，雖然更換罷瑤領銜人失敗，但相關人士仍會努力透過管道，嚐試連繫張克晉本人，希望爭取張克晉回心轉意，以期在6月7日完成二階段連署送件。

不過，國民黨中常委、新北市議員林金結近日在政論節目中坦言，這次的大罷免，對於國民黨而言是大失敗，幾乎全軍覆沒，他並坦言現在黨內士氣相當低落。

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