楊寶楨接任竹市府發言人 劉崇顯諷：恐與施淑婷合組「施言雙寶」

前民眾黨發言人楊寶楨將接任新竹市府發言人。（照片取自楊寶楨臉書）

2025/05/30 13:10

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府昨天宣布民眾黨前立法院黨團副主任楊寶楨接任懸缺1年多的市府發言人一職，除楊寶楨個人發言飽受爭議，市議員劉崇顯也諷涉貪停職的高虹安上任後新設市府發言人，但從一開始的發言人、現任民政處長施淑婷，再到徐千晴，及將上任的楊寶楨，恐怕施淑婷與楊寶楨將合組「施言雙寶」，也諷到底是「發言人」還是「發炎人」，恐怕是高虹安為逃避民怨而轉移焦點。

劉崇顯說，對於施淑婷這幾次用大白癡及一氧化碳等形容參與罷免連署的市民，以及楊寶楨過往的失言發言，這樣的「施言雙寶」組合，市民會給幾分？他說，過往這兩人的失言精華，都不知道市府現在請來的是「發言人」還是「發炎人」，但可預期，竹市的公務體系形象將存在更高的「炎上」風險，不斷打擊新竹的城市光榮與認同。

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劉崇顯說，市府近期陷入施政低迷仍不思進取，真正能改善市府評價的方法是積極處理市政的困境，而不是老用轉移焦點的手段來逃避民怨，長久下來市民早已看破手腳，也因此，停職中的高虹安才會成為竹市首位被提起罷免成案的市長。

新竹市府民政處長施淑婷。（資料照）

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