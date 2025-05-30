南市府再次澄清補助款刪減跟進北市訴願 黃偉哲：恐把訕笑當仿效

有關一般性補助款統刪，台南市長黃偉哲曾於5月22日對外公開說明，將採取撙節支出、量入為出原則。（資料照）

2025/05/30 12:32

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央政府因應立法院統刪年度總預算，調節刪減地方一般性補助款，有媒體報導稱「更有知情人士透露，包括台南市在內的其他縣市，也私下向北市府索取訴願內容作為參考。」對此，南市府昨晚已嚴正澄清，今（30）日再度表示，財稅局向各縣市政府要資料的目的是了解各縣市政府的因應做法，若就此解讀為「跟進訴願」，未免太有想像力了！

台南市長黃偉哲表示，縣市政府之間聯繫溝通，交換資料以促進對政策的了解，實屬正常。財稅局向11個縣市政府要資料，主要是了解各縣市的做法。這位台北市的「知情人士」卻對外宣稱是「向北市府索取訴願內容作為參考」，此種說法凸顯天龍國傲慢心態，自我感覺良好，以為各縣市都要仿效跟進訴願，「實則上恐把訕笑當作仿效」。

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南市府指出，針對一般性補助款被刪51.68億，台南依據「五大方向撙節開支、量入為出」原則，自行規劃財政對策，原就無跟進訴願的打算，後續，黃偉哲市長也請副市長葉澤山代表出席院會，建議提「追加預算」，獲行政院認可。

南市府財稅局日前向台北、新北、宜蘭、苗栗、竹縣、雲林、嘉縣、屏東、連江、高雄、金門等等各縣市要資料，以了解如何因應，並非只跟台北要資料。要資料的動機與「跟進訴願」無關。

據了解，立法院刪減中央政府總預算，行政院決定統一刪減對地方的「一般性補助款」。台北市府認為中央違法削減，嚴重影響市政推動，並於昨日提起訴願，有媒體報導指稱「更有知情人士透露，包括台南市在內的其他縣市，也私下向北市府索取訴願內容作為參考」。

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