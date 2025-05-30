痛批雙北市府、兒盟只想卸責 林月琴爆：高層用「垃圾」比喻早療兒

長期關注兒童福利的立委林月琴（圖中）今日痛批雙北相關機關與兒福聯盟只想卸責保位置，將兒童視為螻蟻，並指出：「過去在會議中聽你們的高層用垃圾比喻早療的孩子。」（資料照）

2025/05/30 13:13

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕男童剴剴遭保母凌虐致死案，監察院昨天（29日）糾正衛生福利部、新北市政府與台北市政府，並指出新北市府未落實社會安全網與脆弱家庭整合性服務，督導體系輕忽落實紀錄。長期關注兒童福利的立委林月琴今日痛批雙北相關機關與兒福聯盟只想卸責保位置，將兒童視為螻蟻，並指出：「過去在會議中聽你們的高層用垃圾比喻早療的孩子。」

男童剴剴遭保母凌虐致死案，監委昨日公布調查結果指出，權責機關未踐行兒童最佳利益原則，保全剴剴生存發展權利，監察院通過糾正衛福部、新北市及台北市政府，並將兒盟社工違失情形移請司法機關參酌。

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對此，有網友在社群平台Threads上PO文痛批新北社會局、台北社會局「就像吃到兒福聯盟的口水一樣，三個單位講出來的，簡直像是找同一個品牌公關寫的稿。」

林月琴則直接現身該貼文下方留言爆料，過去在會議中聽高層用垃圾比喻早療兒童。林月琴痛批：「雙北、兒盟只想卸責保位置、保捐款，不好好檢討內部的問題，將兒童視為螻蟻，沒資格跟社會說你們重視兒童權益，難怪過去在會議中聽你們的高層用垃圾比喻早療的孩子也不足為奇。」

留言處網友紛紛留言表示：「他們用垃圾比喻早療的孩子？！」、「誰才是垃圾？」、「孩想聯盟不要再故意搞錯該抗議的政府單位了」、「真是惡劣」、「一群自視甚高的噁心人」、「有王育敏這種高層，這種談話一點也不意外」。

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