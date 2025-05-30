為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    路透：美擬將對台軍售增至比川普第一任期更多

    兩名美國官員說，美國打算將對台灣軍售規模提升到超越總統川普第一任期的程度，以在中國於軍事方面加強對台施壓之際嚇阻中國。圖為人員攜行式刺針防空飛彈。（取自美國陸軍官網）

    兩名美國官員說，美國打算將對台灣軍售規模提升到超越總統川普第一任期的程度，以在中國於軍事方面加強對台施壓之際嚇阻中國。圖為人員攜行式刺針防空飛彈。（取自美國陸軍官網）

    2025/05/30 12:41

    〔中央社〕兩名美國官員說，美國打算將對台灣軍售規模提升到超越總統川普第一任期的程度，以在中國於軍事方面加強對台施壓之際嚇阻中國。

    路透社報導，若美國加速對台軍售，可能緩解各界對川普對台承諾的憂慮，但也會為美中緊張關係增加新的摩擦。

    兩名不願具名的美國官員說，預期美國未來4年同意對台軍售規模將超過川普第一次執政期間；其中一名官員還說，對台軍售通知可能「輕鬆超過」川普的第一個任期。

    他們還說，美國正敦促台灣在野黨不要反對政府提高國防支出到國內生產毛額（GDP）3%的行動。

    路透社估算，川普第一任政府同意對台出售約183億美元的武器；前總統拜登任內則約同意84億美元。

    美國官員說，政府官員和川普本人都致力為台灣「提升強硬嚇阻力」。

    台灣的總統府告訴路透社，政府決心強化自我捍衛能力，總統府發言人李問說：「台灣的目標是加強軍事嚇阻力，同時繼續深化與美國的安全合作。」

    在野的中國國民黨國際部主任黃介正告訴路透社，國民黨無疑堅定支持增加國防預算，並對與美國政府及民主進步黨磋商抱持開放態度。他還說：「支持增加預算不代表要做橡皮圖章，也不排除對民進黨政府提出的特別預算案做出調整或協商。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播