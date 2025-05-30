高虹安署名「新竹市長」送端午香包 綠營質疑違選罷法與行政中立

涉貪停職的高虹安仍署名「新竹市長」送端午香包，綠營質疑恐涉違反選罷法與行政中立紅線，籲檢調政風及廉政署徹查。（記者洪美秀翻攝）

2025/05/30 12:48

〔記者洪美秀／新竹報導〕涉貪停職中的新竹市長高虹安遭公民團體發動罷免已進入二階連署書查對期，但也爆出高虹安雖停職仍頻繁參加社區活動宣傳「反罷免」，市議員劉彥伶收到投訴稱，高虹安近期參加端午節活動，署名「新竹市長」送端午香包，質疑香包的經費是使用市府預算？且有政黨性質社團與市府的節電宣講同時舉行，除違反行政中立，香包價值恐超過30元，高虹安也疑違反選罷法規定，籲檢調政風和廉政單位徹查。

新竹市雙罷免總部發言人、陽明交大法律學者林志潔說，公務員行政中立法規定，公務員對選舉罷免或公投，不得利用職務上權利機會或方法要求民眾不行使投票或為一定行為。高虹安雖停權，依然具公務員身份，在竹市補助協辦或指導的活動宣講反罷免，本身就違反行政中立法，有利益衝突的違反，至於發放小物如利用公家資源，亦有選罷法、利衝法和賄選嫌疑。

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市府表示，對民間團體各項活動的補助，皆依規辦理，活動現場的東西非市府發放，尊重各社團的自主性，此無涉行政中立規定。且只要無違反公共秩序或社會善良風俗，市府尊重主辦單位規劃。並秉持行政中立原則，籲各界理性看待，盼有心人士勿藉由政治操作，誤導市民、混淆視聽。

劉彥伶說，高虹安涉貪停職，卻仍使用「新竹市長」頭銜發送端午香包，如今要被罷免，還到處參加活動宣傳反罷免，停職又高調參加活動，除陷公務員於違反行政中立之不義，高虹安也恐涉違反選罷法。

市議員曾資程說，不曾看過涉貪判刑停職市長如此高調毫不避諱，出席各種場合活動，猛踩行政中立紅線，遊走法律邊緣，活生生的襯托出高虹安愛貪小便宜的個性，尤其在超過5萬市民連署罷免後，高虹安更變本加厲，殊不知許多市民在高虹安參加活動背後議論紛紛，唯有罷免投同意票才能終結亂象。

市議員劉崇顯說，高虹安不斷濫用公務資源，挑戰人民對道德標準的底線，也可能踩到法律紅線，籲法務部廉政單位調查，還給竹市乾淨的行政風氣。

涉貪停職的高虹安仍署名「新竹市長」送端午香包，且到政黨性質社團與市府節電宣導活動宣傳反罷免，綠營質疑高虹安恐涉違反選罷法與行政中立紅線，籲檢調政風及廉政署徹查。（記者洪美秀翻攝）

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