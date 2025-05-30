罷團「挫賓行動」質疑送小禮物 黃建賓批抹黑嗆告

罷團粉專內文並無提到饒、吳二人。（挫賓行動罷免團隊提供）

2025/05/30 12:00

〔記者劉人瑋／台東報導〕罷免團體「挫賓行動」公開在臉書粉絲專頁指控，立委黃建賓發送反罷免小禮物，並稱洗碗精起碼59元。藍營表示，罷團群組管理員公然在近千人的群組指控，縣長饒慶鈴、議長吳秀華陪同黃建賓發送，群組更直接以「賄選」、「挪用公款」等莫須有罪名公然抹黑。但罷團則稱，以上人名及罪名皆沒提及，「是要更正什麼」？

雙方都有吹哨者，也開始指責對方亂吹哨，如今已進行到揚言提告。黃建賓聲明，黃建賓本人及團隊皆沒有發送洗碗精，縣長饒慶鈴、議長吳秀華也完全沒有發送洗碗精，黃建賓團隊所發送的文宣品一切合法合規。藍營指稱，罷團在近千人的群組直接造謠抹黑黃建賓，若不立即更正絕對提告。

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罷團則聲明，據吹哨者指出，5月28日晚間7時至8時，黃建賓由饒慶鈴及吳秀華陪同，於台東市某里長家以政績宣講為由進行反罷免座談，在上述3人離場後，現場與會民眾皆收到貼有「阻止風電毀台東，請投不同意罷免」濕紙巾，並在會後收到一罐白雪檸檬洗潔精（蝦皮、MOMO購物零售價皆為59元），皆有圖為證。

罷團表示，此事在Line社群被成員提出是否構成賄選，只是支持者互相討論、甚至有支持者認為是對方支持者個人行為，「Line社群內只是討論，至於粉專根本沒提及饒、吳二人及所涉違法條文，「要我們更正，是要更正什麼？」

再者，罷團提醒黃建賓，風電要先經「台東縣政府」同意才能送經濟部審查，縣府明明就能擋下一切，若黃建賓連行政程序都不懂，台東危矣。若明知卻為反罷免而欺騙台東縣民連署，顯然是「抹黑奧步」。另，再反問洗潔精提供者是誰？監視器有拍下畫面，是否願意協調提供以自清？勿逕以提告威脅。

最後，罷團呼籲停止造謠罷免團隊的志工有「2000元」可以領，團隊成員自掏腰包減輕團隊負擔，沒這筆預算付2000元，呼籲台東縣民，罷免不因二階送件而停歇，三階若啟動，請投同意罷免黃建賓，讓台東恢復正軌。

黃建賓臉書要求罷團更正否則提告。（挫賓行動罷免團隊）

罷團「挫賓行動」在臉書粉絲專頁指控，立委黃建賓發送反罷免小禮物，並稱洗碗精起碼59元。。（挫賓行動罷免團隊）

罷團群組提起藍營送洗碗精的事。（挫賓行動罷免團隊）

罷團群組提起藍營送洗碗精的事。。（挫賓行動罷免團隊）

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