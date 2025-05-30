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    罷藍委案南投選委會剔除草簽、涉查戶政系統 中選會6/3前說明調查結果

    罷免南投國民黨立委馬文君、游顥二階連署爆發爭議，中選會今天表示，28日已啟動南投選務案的行政調查，預估最慢6月3日以前對外說明。（記者李文馨攝）

    罷免南投國民黨立委馬文君、游顥二階連署爆發爭議，中選會今天表示，28日已啟動南投選務案的行政調查，預估最慢6月3日以前對外說明。（記者李文馨攝）

    2025/05/30 11:46

    〔記者李文馨／台北報導〕罷免南投國民黨立委馬文君、游顥二階連署爆發爭議，罷團指控，有千份二階連署書因草簽遭剔除，並指縣選委會疑涉利用戶政系統查詢個資，檢方已剪報分案。中選會今天表示，28日已啟動南投選務案的行政調查，預估最慢6月3日以前對外說明。

    罷免馬文君團隊指出，罷馬二階連署書不合格有3817份，其中約1千份是姓名草簽遭剔除；罷免游顥團隊也說，送出2萬3238份連署書，有高達4098件被剔除，其中有1750件因「書寫不明」、「筆劃錯誤」被剔除。

    南投縣選委會27日聲明首先指出，馬文君罷免案姓名欄及簽名欄部分計刪除571筆，姓名欄的查對依連署人名冊填載資料，與戶役政系統登載的資料進行比對，如姓名、簽名與戶役政系統電腦姓名所載不同，則判定為書寫錯誤，簽名欄字跡過於潦草致無法辨識則會判定為書寫不明。

    該聲明引發輿論討論，南投縣選委會隨後說明，所謂比對簽名或姓名潦草遭刪除，縣選委會強調依照查對作業須知，「書寫錯誤或書寫不明」必須剔除，與「潦草」無關；另外，縣選委會依規定是比對戶政系統登錄的姓名，不是比對「簽名」。

    中選會今天表示，28日已啟動南投選務案的行政調查，預估實地調查最快需3日左右的時間，因實地調查須就必須依法謹慎為之，且有些項目則需逐張檢視，刻正辦理中；隨後，還需要做成行政調查報告，都會依法速處並盡早適時對外說明，預估會在6月2日或最慢6月3日以前，對外做相關說明。

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