館長稱前進中國當「和平大使」 黃智賢酸：須圍繞他利益才准活

館長陳之漢。（資料照）

2025/05/30 12:57

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢近日預告將前進中國，並自詡為「和平大使」。對此，名嘴黃智賢表示，「館長示範台灣必須圍繞他的利益才准活，台灣政媒指標，原來是館長」。

黃智賢在臉書PO文表示，「館長示範2019年挺蔡英文；2019年跟黃國昌，大力反「紅媒」要求把「紅媒」趕出台灣，館長還說，他絕對會跟解放軍決一死戰，跟黃國昌一起，快樂挺白，也靠白黨，館長是生意人，可是，把政治玩得如此滑溜，館黃挺柯文哲的場子，侯友宜也不敢不去，硬生生被館黃羞辱，也只能忍。」

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黃智賢指出，「館長用一切不可思議的理由罵中國，用維吾爾人假消息做藉口，罵中共，罵習近平弱智，羞辱彭麗媛，說到中國，沒有一句好的，問題是，沒有一句真的，但只要他爽，沒內容，沒事實，只有髒話又如何？有錢就好。」

黃智賢續指，「館長一下子哭說，因為支持蔡英文，生意被政敵對付，現在又說，因為反民進黨，生意被對付，說沒拿政府一毛錢補助，結果被翻出來，疫情時，他健身館明明拿了900多萬，他辯，那是補貼員工薪水，話，都是館長在說，錢，都是他在收，哭，抖內就來了，從頭到尾，越蹭政治，變大尾。」

黃智賢諷刺，「起訴書跟法案，千萬不要讀；是非邏輯，必須要攪混。滿嘴髒話，三字經；館長還自誇，說做過賭球的球版，真是厲害，他很大，可以自封兩岸和平大使，他說我們是紅媒，我們就得滾出台灣就要原地消失，他說戰，兩岸就得戰，他說和平，兩岸就要讓他做和平大使，他支持柯文哲，貪污犯就不能抓，他永遠是對的，台灣必須圍繞他的利益才准活。」

黃智賢大酸，「台灣政媒指標，原來是館長，年輕人，要學習千萬要，做雙面人；千萬要，道德與立場，彈性無極限；千萬要，跟著自己的利益走。」

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