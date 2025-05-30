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    張斯綱「二次利用」4年前罷免名冊 吳靜怡：黨工大抄襲對抗公民大罷免

    北檢偵辦北市雙吳罷免提議書涉偽造案，29日再度展開偵查行動，傳喚國民黨台北市議員張斯綱。（資料照）

    北檢偵辦北市雙吳罷免提議書涉偽造案，29日再度展開偵查行動，傳喚國民黨台北市議員張斯綱。（資料照）

    2025/05/30 11:24

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦連署罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶涉造假案，29日以被告身分約談國民黨台北市議員張斯綱等人，釐清張是否涉案，張訊後請回。對此媒體人吳靜怡表示，當國民黨刻意混淆大罷免是政黨行為時，就注定國民黨「以罷止罷」失敗！

    吳靜怡在臉書PO文表示，當國民黨大舉宣示要連署罷綠委的同時，一堆媒體人大喊支持大罷免就是支持民進黨，簡直上演了一場火車對撞，即便國民黨認真擺出再多連署攤位，自己支持者還是會認為連署的行為就是支持民進黨，陷入罵連署又要搞連署的矛盾，各地方黨部時間壓力和慣性，全台灣的國民黨彷彿很有默契啟動一場黨工大抄襲的行動，讓國民黨群體陷入洩漏個資、違反選罷法、偽造文書等動機之中。

    吳靜怡指出，「黨工大抄襲對抗公民大罷免」一路玩到掛，國民黨該怎麼救自己？面對大罷免浪潮的一百二十萬公民，將志工定義成社會邊緣人，最近更透過媒體不斷將這些百萬連署人定義成「國中畢業、六十歲以上」的族群，再貼上「邪教、低端」標籤，這些都是故意要區隔公民對於大罷免的認知度，但這些狗頭軍師拿了錢、賺流量卻不願意面對國民黨好感度輸民眾黨的事實，國民黨支持度才是剩下那僅存的60歲以上鐵桿深藍，30歲到39歲族群討厭藍高達七成，這顯得國民黨策略完全錯誤，他們不知道自己身處的困境，繼續被網軍、側翼創造出來的輿論聲量蒙蔽。

    吳靜怡續指，國民黨需要嚴肅的面對自己，你們現在是出現很嚴重的品牌信賴崩毀危機，而不應該再依賴一群媒體人和網軍側翼，需要反省、認錯、改革，拯救百年品牌形象，不然就會再出現「北邊緣、南低端」的言論，讓自家火燒連環船的社會風暴，若再次高舉中華民國國旗也沒用了，鬧劇再繼續，明年大選將至，就讓民眾黨又再獲得地方議員席次藍白合作的如意算盤，更慘的，就是南部縣市首長還需要選嗎？

    吳靜怡直言，國民黨不要再發爐燒自己了，在野黨是監督政府，不是玩壞自己，正常一點，好嗎？

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