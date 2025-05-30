卓榮泰提636億追加預算 林俊憲：藍不把握補考機會只剩「退學」一條路

民進黨立委林俊憲。（資料照）

2025/05/30 10:50

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕行政院統刪地方一般性補助款25%，共636億元，引發地方政府反彈。行政院長卓榮泰昨表示，未來如果各縣市的立委能支持行政院針對636億的追加預算，問題或許可以迎刃而解。對此，民進黨立委林俊憲表示，藍白的第二次補考機會，大家要不要猜一猜，這次會終於「低空飛過」？還是被「退學」呢？

林俊憲在臉書PO文表示，針對被藍白統刪而影響地方補助的636億，行政院會時台南市的代表葉澤山副市長提出解方：透過追加預算的方式補齊缺口，也獲得卓榮泰院長支持，既然藍白到現在還是講不出636億到底要刪哪個科目？多少百分比？什麼原因？那把被濫刪的預算透過追加補回來，合情合理。

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林俊憲指出，算上覆議案，這已經是給藍白的第二次機會了，當初覆議投票是在3月中，二階連署剛開始不久，所以「我們沒在怕罷免的嘛」，那何必認錯？藍白當然投反對。

林俊憲續指，現在已經有31區二階送件後，再次補考，結果會不會不同呢？他很好奇，「解套方法也幫你們想好了，就跟最近預算解凍案一樣，審查追加預算時故意不出席，不用投贊成或反對，也算你們補考低空飛過」。

林俊憲直言，「看我人多好，面子都幫你們顧到了，再不把握機會通過補考的話，那只剩從立法院『退學』一條路了」。

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