南投連署書「簽名潦草」遭剔除 周軒PO許淑華簽名：敢說認不得嗎

周軒PO出圖片質疑，南投縣長許淑華的簽名算不算草簽？你敢說沒有簽正楷，就認不得這是許淑華嗎？（圖擷自臉書）

2025/05/30 12:14

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免國民黨立委游顥二階連署書送件，南投縣選委會以字跡潦草等理由指不合格數達4098份，就連名間鄉長陳翰立的連署書也被退件，引發外界質疑。對此政治工作者周軒PO圖質疑，南投縣長許淑華的簽名算不算草簽？你敢說沒有簽正楷，就認不得這是許淑華嗎？名嘴溫朗東也批評，南投選委會將會使得原本簽名就潦草的民眾，必然無法行使罷免權。

南投罷免立委馬文君、游顥二階連署書，被南投縣選委會大量剔除，南投地檢署近日也分案由專責檢察官調查；檢方強調，公家機關「凡走過必留痕跡」，該案將儘速積極追查。

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罷免游顥二階連署書送件2萬3238件，不合格數達4098份，其中因字跡潦草或不明的達1212件，罷團初步比對後發現，名間鄉長陳翰立親簽的連署書也遭退件。縣選委會副總幹事黃志聰則稱「關於名字過於寫得潦草，無法辨識或是字體簡寫，與戶政系統差異頗大，也無法辨識」都會逐一刪除，但這項說法引發外界質疑。

溫朗東在臉書發文質疑，最荒謬的是，南投選委會將會使得原本簽名就潦草的民眾，必然無法行使罷免權，用日常簽名的方式連署，會被認為是字跡潦草而被剔除；寫出並非日常使用的正楷簽名，則會被認為跟戶政系統的比對不符。造成無論如何都連署不合格的荒謬狀況。對此網友也批評「請問你拿什麼時候我去戶政簽名的來比對？我本人現在簽名也不行？」、「這才是真的獨裁政府會搞的把戲」。

周軒也在臉書發文指出，罷免立委游顥團體公開控訴南投縣選委會審查標準不明且不一，南投縣選委會總幹事、縣府民政處長林琦瑜聲稱，「縣選委會審查一切依照中選會規定，簽名要能辨識，而姓名欄則要使用正楷字，陳翰立鄉長的連署書是姓名欄的「陳」沒有用正楷，至於簽名欄蓋印章或簽名就是須「清楚辨識」，即讓人看得懂。」

對此周軒質疑「林處長，你知道又自證己罪了嗎？你居然說陳翰立的簽名屬於草簽，就是無法清楚辨識耶，就可隨意刪除耶」。周軒直言「左側以正楷為原則，不是說正楷為限，只要足以辨識就可以了。右側草簽依法依規是允許的！」

周軒也批評，「如果你認為這是偽造的，你應該發查詢單啊？你怎麼沒有發呢？依法是要發的欸！怎麼沒有發查詢單就刪除了？那也不該列在『姓名不明』吧？」

周軒也指出，林處長你這樣子處理，我們嚴重懷疑是上層交代的，請南投縣政府的戶政人員、公務員勇敢站出來，不要幫林處長背黑鍋。

周軒也PO出圖片指出，「林處長我們邀請你認一下，下面許淑華縣長在當立委時候的簽名，這樣照你的標準，算不算草簽？你敢說許縣長沒有簽正楷認不得這是許淑華嗎？」

周軒在文末也砲轟，「現在林琦瑜的做法與說詞等於是，老娘我不管你如何簽，我就是因為知道你是名間鄉長，所以現在就公開跟大家說、跟全國民眾講，也讓名間鄉民知道，學霸鄉長算什麼東東，在我林琦瑜老娘眼中，陳翰立就是不會正楷啦，草簽我也看不懂啦，也不會認帳啦。老娘眼中只有許淑華的草簽，我看得懂，老娘我才認帳的啦！」

圖為「去游除垢」記者會，罷免團體公開質疑南投縣選委會刪除連署書的認定標準不明、不一，並問「哪個字看不懂？」。（資料照）

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