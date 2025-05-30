張斯綱把4年前罷免名冊「二次利用」 周軒質疑犯了2罪

檢調偵辦罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶涉造假連署案，國民黨北市議員張斯綱昨以被告身分被約談，訊後請回。（資料照）

2025/05/30 09:23

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕檢調偵辦罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶涉造假連署案，國民黨北市議員張斯綱昨以被告身分被約談，訊後請回。政治工作者周軒指出，張斯綱不否認有將2021年的上千份罷免連署書送給台北市黨部做「選民分析」，他質疑張斯綱至少承認犯了兩條罪，並批個資只要給國民黨，你的個資就不是你的了，難怪立法院都要延會到731，原來是要保護這一群「個資小偷」。

檢調偵辦罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶涉造假連署案，掌握今年2月有黨工及志工聚集在台北市黨部，涉抄錄黨員名冊以「作弊」造假連署，且「罷吳四騎士」等人疑似在場，研判他們知情，另罷免吳思瑤部分連署資料，疑來自國民黨台北市議員張斯綱，昨再約談張斯綱及之前被約談交保的賴苡任等召集人、領銜人共7名被告，訊後都請回。

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周軒在臉書發文指出，昨天被北檢約談的國民黨台北市議員張斯綱，不否認有把2021年罷免吳思瑤時蒐集的「上千份連署書」送給台北市黨部做「選民分析」，周軒質疑這代表張斯綱至少承認犯了兩條罪。

周軒表示，罷免案視為放棄提議或逾期未提出連署人名冊者，其提議人名冊應保管至視為放棄提議或連署期間屆滿之日後1年2個月。他強調「逾最長保管期限1年2個月不銷毀，張斯綱就是違法的，具體規定可參考選罷法86-1」。

周軒也質疑，張斯綱向檢調說是將4年前罷免吳思瑤等立委的罷免名冊交給了國民黨中央另做「選情分析」，這真的自己承認違法，因為這等於承認是在做個資法所指的「原目的合理利用以外的其他不法利用」，這是有法律責任的，依據則是個資法第41條到第50條的規定。

周軒也提到，張斯綱昨天還上「新聞面對面」節目公開說，只是將4年前罷免吳思瑤等立委的部分罷免名冊交給賴苡任運用。對此周軒也直言，慘了，這又是再次做個資法所指的「原目的合理利用以外的其他不法利用」，這又是有法律責任的，一樣，個資法第41條到第50條的規定都寫的很清楚。

周軒在文末也強調，綜合昨天張斯綱的說法，大家可以知道，個資只要給國民黨，你的個資就不是你的了，國民黨就認為這是他的財產，可以拿去「分析」，可以拿去「抄」，難怪立法院都要延會到731，原來是要保護這一群「個資小偷」。

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