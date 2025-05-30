為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    張斯綱把4年前罷免名冊「二次利用」 周軒質疑犯了2罪

    檢調偵辦罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶涉造假連署案，國民黨北市議員張斯綱昨以被告身分被約談，訊後請回。（資料照）

    檢調偵辦罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶涉造假連署案，國民黨北市議員張斯綱昨以被告身分被約談，訊後請回。（資料照）

    2025/05/30 09:23

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕檢調偵辦罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶涉造假連署案，國民黨北市議員張斯綱昨以被告身分被約談，訊後請回。政治工作者周軒指出，張斯綱不否認有將2021年的上千份罷免連署書送給台北市黨部做「選民分析」，他質疑張斯綱至少承認犯了兩條罪，並批個資只要給國民黨，你的個資就不是你的了，難怪立法院都要延會到731，原來是要保護這一群「個資小偷」。

    檢調偵辦罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶涉造假連署案，掌握今年2月有黨工及志工聚集在台北市黨部，涉抄錄黨員名冊以「作弊」造假連署，且「罷吳四騎士」等人疑似在場，研判他們知情，另罷免吳思瑤部分連署資料，疑來自國民黨台北市議員張斯綱，昨再約談張斯綱及之前被約談交保的賴苡任等召集人、領銜人共7名被告，訊後都請回。

    周軒在臉書發文指出，昨天被北檢約談的國民黨台北市議員張斯綱，不否認有把2021年罷免吳思瑤時蒐集的「上千份連署書」送給台北市黨部做「選民分析」，周軒質疑這代表張斯綱至少承認犯了兩條罪。

    周軒表示，罷免案視為放棄提議或逾期未提出連署人名冊者，其提議人名冊應保管至視為放棄提議或連署期間屆滿之日後1年2個月。他強調「逾最長保管期限1年2個月不銷毀，張斯綱就是違法的，具體規定可參考選罷法86-1」。

    周軒也質疑，張斯綱向檢調說是將4年前罷免吳思瑤等立委的罷免名冊交給了國民黨中央另做「選情分析」，這真的自己承認違法，因為這等於承認是在做個資法所指的「原目的合理利用以外的其他不法利用」，這是有法律責任的，依據則是個資法第41條到第50條的規定。

    周軒也提到，張斯綱昨天還上「新聞面對面」節目公開說，只是將4年前罷免吳思瑤等立委的部分罷免名冊交給賴苡任運用。對此周軒也直言，慘了，這又是再次做個資法所指的「原目的合理利用以外的其他不法利用」，這又是有法律責任的，一樣，個資法第41條到第50條的規定都寫的很清楚。

    周軒在文末也強調，綜合昨天張斯綱的說法，大家可以知道，個資只要給國民黨，你的個資就不是你的了，國民黨就認為這是他的財產，可以拿去「分析」，可以拿去「抄」，難怪立法院都要延會到731，原來是要保護這一群「個資小偷」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播