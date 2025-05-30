內政部爭取成立替代役三級機構 馬士元：盼活化退場大學做民防訓練

內政部次長馬士元接受本報《官我什麼事》專訪時表示，替代役角色已改變，內政部正在爭取成立三級機構，將「替代役訓練及管理中心」法制化。（記者黃筠軒攝）

2025/05/30 10:10

〔記者李文馨／台北報導〕結合政府、民間之力的全社會防衛韌性，為賴政府執政重中之重，其中替代役更是主要民力來源。內政部次長馬士元接受本報《官我什麼事》專訪時表示，替代役角色已改變，內政部正在爭取成立三級機構，將「替代役訓練及管理中心」法制化，同時希望與招生困難、尚未退場的大學合作，使用校地進行替代役培訓。

馬士元表示，役政署於兵役改革前被降編為役政司，但自2024年起，國軍恢復一年期的義務役，替代役役期也隨之調整，役政司的角色也需要被重新檢視。他指出，依現今的訓練量能估算，台灣每年約有1萬1千多名役男入伍，配合國防兵力的改革、民防及社會韌性的調整，替代役的角色也有所改變。

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「替代役也是兵役的一種。」馬士元說，《兵役法》規定，成年男子必須服戰鬥役或替代役，據此，內政部將役男基礎訓練從15天增加到26天，內容包含急救、民防和防災士訓練，役男將具備基礎自助、互助的能力與政府合作，不再只是簡單訓練、處理公文就退伍。

馬士元指出，替代役以36歲作為除役基準，台灣目前約有25萬名替代役，雖然原本希望可以訓練更多人，但因為受到預算結構影響，內政部目標每年召訓5萬人，讓過去未受到急救、民防和防災士訓練的役男，透過回訓機制強化相關能力。

馬士元表示，內政部今年也修正相關辦法，將召訓天數從1天增加到5天。他提到，由於替代役來自各行各業，接下來，25萬名替代役將會依據專長被不同部會徵召，未來希望役男跟鄉鎮區公所合作，當地方發生大規模災害時，可以就近援助公所部分工作。

至於役政司有無考慮轉型成立三級機構或機關？馬士元說，「這是有的」，內政部現在有建築研究所、空中勤務總隊，以及中央警察大學等三級機構，目前正在跟行政院爭取，將任務編組的「替代役訓練及管理中心」法制化，因為任務編組在空間、場地、人員皆有不足，且地位不明也會影響士氣。

在訓練場地部分，馬士元指出，中州科大的基地正在整建，但以未來需求來看仍有不足，因此內政部希望與面臨招生困難、尚未退場的大學合作，由內政部提供經費使用校地進行替代役培訓，學校也可以得到財政上的支援，甚至可以開闢新的管道，讓役男服役期間也有進修空間。

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