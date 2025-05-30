善加利用汰舊消防、救護車 馬士元：強化民間自主應變隊訓練

內政部次長馬士元接受本報《官我什麼事》專訪時表示，內政部與相關部會正在盤點汰舊但堪用的消防車、救護車，以加強防護關鍵基礎設施。（記者黃筠軒攝）

2025/05/30 10:20

〔記者李文馨／台北報導〕總統賴清德上任後成立3大委員會，有委員在攸關台灣防衛的「全社會防衛韌性委員會」上建議，可善加利用每年汰舊的消防車、救護車。內政部次長馬士元接受本報《官我什麼事》專訪時表示，內政部與相關部會正在盤點，以加強防護關鍵基礎設施，同時將強化台灣民間自主應變隊（T-CERT）的訓練，培養操作退役車輛的自救能力。

有民間委員於全社會防衛韌性委員會上建議，將每年淘汰200多輛的救護車、消防車、水箱車留下，分散至各鄉鎮保持堪用狀態備用，並訓練駕駛者尋操作自救；國安會副秘書長劉得金認為立意甚佳，並提醒應做初級檢傷分類。

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馬士元對此表示，相關淘汰車輛雖然已經達到使用年限，但車輛里程數或實際使用頻率可能不高，內政部、消防署及其他部會如經濟部、國科會、交通部等正在盤點，加強防護關鍵基礎設施，讓退役消防車或救護車可以運用在自救工作上。

「即便有了車輛，人員也必須有一定的時間訓練。」他說，對於關鍵基礎設施的營運人員，內政部提供2種培訓方式，一是防災士的基礎訓練，二是台灣民間自主應變隊（T-CERT），該隊伍具有組織性，也有政府補助相關裝備，未來可強化T-CERT的訓練，培養操作退役車輛及其裝備的能力。

馬士元：全社會防衛韌性目的為嚇阻 「不戰而降」絕對是錯誤概念

談及推動全社會防衛韌性的困難點，馬士元舉例，有網軍近日在社群平台Threads散布大量「如果發生戰爭的話，是不是投降就算了」的貼文內容。

他說，民眾對於戰爭不能抱持天真的想法，因為即使不戰，但台灣若被侵略，每個人的生活和命運都會面臨巨大改變，整個台灣社會可能被拆散，因此「不戰而降」絕對是個不好、錯誤的概念。

馬士元表示，全社會防衛韌性的重要任務就是「嚇阻」，首先讓境外敵對勢力，包括中國大陸、解放軍知道，侵略台灣不是一件容易的事；第二則是建立信任，政府建構各種防衛能力後，如果沒有民間的合作機制，信任關係就很難建立，若真正發生大規模危機時，就會不知道如何維持社會運作。

他強調，全社會防衛韌性的工作不是只針對戰爭，還有非常多的機率面臨地震、海嘯等災害，不論是戰爭或天災，民間與政府的合作模式基本上是相同的，戰爭可能會有些特殊面向，但在合作內容、方法，以及隊伍訓練方面都很類似。

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