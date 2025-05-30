盼新住民在台「落地生根」 馬士元：認同自由民主、了解立國精神

內政部次長馬士元接受本報《官我什麼事》專訪時援引新加坡總理李顯龍2022年的國慶演說談話，盼新住民在台「落地生根」而非「落葉歸根」。（記者黃筠軒攝）

2025/05/30 10:30

〔記者李文馨／台北報導〕立法院去年三讀通過「新住民基本法」，外界關注新住民發展署成立進度。內政部次長馬士元接受本報《官我什麼事》專訪時援引新加坡總理李顯龍2022年的國慶演說談話，盼新住民在台「落地生根」而非「落葉歸根」，並強調新住民應認同台灣的自由民主價值，並了解中華民國台灣的立國精神。

立法院去年7月通過「新住民基本法」，內政部規劃成立新住民權益保障籌備處，部長劉世芳當時受訪說，由於行政院層級中70個「署」都已額滿，因此必須等待空間成立「新住民發展署」。

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對於相關業務目前的籌備進度，馬士元說，內政部已經成立籌備小組，正在進行人員調撥、業務分配及辦公場所等庶務性工作盤點。

馬士元說明，成立新住民發展相關部門，其重要目標是要促進新住民的台灣認同，除了讓新住民在台灣安居樂業，也能夠認同台灣的自由民主價值，並了解、融入中華民國台灣的立國精神與社會制度。

他說，新住民來台帶來豐富多元的文化，對台灣是很好的事；另一方面，新住民支持並認同台灣的自由民主制度，對內政部來說，也很重要。

馬士元提到，李顯龍2022年在國慶演說曾說，新加坡華族在當地這麼久了，不要像以前一樣想著「落葉歸根」，而是要「落地生根」；他以這句話定調新住民發展機構，「新住民在台灣落地生根，這是我們在規劃署各項業務的核心價值。」

馬士元指出，台灣有97%的人口是在台出生的「原生台灣人」，從其它地方移民到台灣的人，約占3%，內政部會協助這3%的移民融入台灣社會，或許這個數字未來會有所增減，台灣仍非常願意為了國際化的趨勢，持續建構相關工作。

他最後重申，內政部的核心目標是促進新住民對台灣認同、認同民主自由價值，讓所有新住民在台落地生根，他們會基於這個目標繼續努力。

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