王浩宇來了！ PO文「回來，繼續做事」 民進黨桃市黨部回應了

民進黨前桃園市議員王浩宇PO文預告，「現在，我很確定，我即將回到中壢，繼續為大家做事。」（取材王浩宇臉書）

2025/05/29 23:38

〔記者李容萍／桃園報導〕2021年被罷免的民進黨前桃園市議員王浩宇，近日在臉書宣告可能復出。今（29日）再PO文預告「現在，我很確定，我即將回到中壢，繼續為大家做事。不是為了打臉藍白，讓小草閉嘴，而是中壢需要我回去了。」

王浩宇昨日才PO文「只有不選跟掛民進黨兩個選項，目前還在思考中，或許好好做生意會比較好，但是脫黨參選不會是選項」隔一天他再次PO文。

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對此，民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香今晚受訪表示，對於想要參選、有資格參選的，民進黨都歡迎，畢竟能行使選舉投票權，正是台灣民主的可貴之處；依民進黨市議員選舉機制，該選區欲參選人數若超過提名員額，就須辦理黨內初選，若是參選人數不足則會辦理徵召，以中壢選區本屆提名5人均當選為例，若是5人都欲尋求連任，又有新人想參選加上入戰局，就會辦理黨內初選，能否獲得選民支持，完全靠各自努力，這也是民進黨民代能年輕化的主因。

王浩宇從網路發跡，原為臉書粉絲團「我是中壢人」團長之一，2014年還是26歲那一年，他以綠黨代表參選中壢區市議員拿下該區第二高票，當選桃園升格後第1屆市議員，成為六都中最年輕的市議員，2018年也以該區第三高票連任。不過，前高雄市長韓國瑜2020年被罷免後，王浩宇成為討論度最高的罷免對象，當時地方以「浩剿響起，滿城封宇」、「罷王別譏，光榮中壢」為口號，陸續通過提議和連署門檻，2021年初被罷免成功。

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