補助款爭議聚焦追加預算 台南市府澄清未索取北市訴願範本

有關一般性補助款統刪，台南市長黃偉哲於5月22日對外公開說明，將採取撙節支出、量入為出原則。（記者洪瑞琴攝）

2025/05/29 23:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕立法院刪減中央政府總預算，政院決定統一刪減對地方的「一般性補助款」，台北市府今（29日）正式提起訴願，有媒體報導扯出南市府私下向北市府索取訴願內容作為範本參考。對此，台南市府嚴正澄清，根本是臆測。

財政稅務局表示，為了解各縣市因應措施，分別與苗栗、雲林、竹縣、金門、連江、宜蘭、新北市及台北市、嘉縣、高市及屏東縣等11縣市，溝通並交換如何進行財務調度及運作機制，並非如媒體所稱，要索取範本以向中央提起訴願，而且，市府在瞭解台北市訴願書內容後，認為論述依據薄弱，並無驚人之處，恐是台北市單方面的想法，台南市不予認同也不會跟進。

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財稅局長李建賢表示，面對新版財劃法不公及一般性補助款刪減所造成財政衝擊，財稅局已與主計處連日溝通討論對策，除了掌握各縣市作法外，更積極盤點目前尚未發包之工程、補助預算及活動等，力求將錢花在刀口上，讓市政仍得持續運作不受影響。為能順利度過這次難關，南市副市長葉澤山已於今日向中央提出追加預算解方，籲請立法院能予以支持，以還給地方應有權益。

有關各縣市一般性補助款統刪27.3%，南市刪減金額高達51.68億元，為全台第3高，市長黃偉哲已於5月22日對外公開說明，市府將採取撙節支出、量入為出，以確保社會福利及教育支出不受影響。

市府幕僚私下也表示，南市已在行政院會提出建議以追加預算方式解套，何必再提行政訴願。而且訴願實際層面無濟於事，曠時費日之外，今年度預算已被立法院砍掉，已經不存在這筆錢，即使未來訴願勝訴，「錢要從那裡來？」行政院也不可能違法直接給，還是要編預算送給立法院審查才能給，「這要到什麼時候？」總而言之，今年度預算已被刪減了，不是追加預算就是待明年度預算編列，而明年編的意義就不大，只能彌補短絀。提訴願根本無意義，是不是有其他政治目的？外界不清楚。

據了解，立法院刪減中央政府總預算，行政院決定統一刪減對地方的「一般性補助款」。台北市府認為中央違法削減，嚴重影響市政推動，並於今日正式提起訴願，有媒體報導指稱「更有知情人士透露，包括台南市在內的其他縣市，也私下向北市府索取訴願內容作為參考」。

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