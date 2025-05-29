台中大巨蛋爭議延燒 綠營轟：帶頭炒房變「燕子不動產」

台中大巨蛋落腳水湳經貿園區「創研一」，面積逾16公頃。（中市府提供）

2025/05/29 22:47

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市長盧秀燕昨宣布台中大巨蛋將落腳水湳經貿園區「創研一」，綠營多名議員指盧市府下個月將標售包含水湳園區等多筆配餘地，質疑市府此刻賣地有「定錨效應」釋出大巨蛋利多，帶頭炒房地產，盧秀燕回應，這次標售配餘地、抵費地，籌措市府施政及建設費用。

地政局啟動今年第二次標地作業，釋出水湳經貿園區與太平新光地區、共17筆抵費地，總標售底價逼近520億元，預計6月26日開標，其中最受矚目的「創研26」、「文商50」就臨近大巨蛋預定地創研一，議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、張芬郁、謝家宜、蕭隆澤、鄭功進、黃守達等人都質疑，盧秀燕已經變成「燕子不動產」炒作房地產。

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陳淑華進一步批評，未熟的巨蛋政策有定錨作用，操作水湳的地價十分明顯，賣地這麼多，房價飆漲，增加市民買房的痛苦指數，造成周邊交通衝擊，如何選址也沒有會議紀錄，要求盧秀燕要說清楚，更指市府說要花錢給孩子蓋禮堂、執行班班有冷氣政策，但這些都是來自中央補助款。

陳俞融也批盧秀燕的表現能力不足、格局不夠、氣度沒有，這次媒體民調盧市府的施政滿意度歷史最差，之前盧秀燕批中央如果不會做事就下台，她也問盧要不要下台，不要只想著大位，盧秀燕則回應，每次市府首長會議都會針對每個階段不足之處做改善、會自我要求，並反嗆「我一年7個月（市長任期結速）就會下台！」

市府將啟動今年第2次標地作業，議員施志昌則問大巨蛋選址利多，是否帶動標價，地政局長曾國鈞回應，擔心標不出去，因為房地產景氣不好。地政局也補充，市府投入開發水湳經貿園區重大公共建設超過500億元，包括目前尚有借貸及預計支出需償付，由於園區土地開發以財務自償與公共利益為原則，區段徵收開發完成後的配餘地，皆依法辦理公開標售作業，所得款項除用於償還開發融資借款，降低利息負擔，如有盈餘則可挹注市政重大建設，這是全國一致性的作法。

綠營議員陳雅惠、陳淑華、陳俞融、張芬郁、謝家宜、蕭隆澤（左至右）批評盧秀燕倉促宣布台中大巨蛋落腳水湳經貿園區，質疑帶頭炒房。（記者蔡淑媛攝）

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