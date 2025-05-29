扯！台中停車費竟比住宿費還貴 沒設單日上限惹議

議員林祈烽批評台中市停車費比住宿費還貴，停車費亂象頻傳。（記者蔡淑媛攝）

2025/05/29 22:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市停車費比住宿費還貴！，議員林祈烽批評停車費亂象頻傳，部分停車場例假日每小時收費高達120元，甚至不設單日最高上限，有車主一天被收停車費高達2880元，交通局長葉昭甫回應，民營業者可依市場供需自行訂價，一般是每小時上限100元，將來會朝向區間計費研議。

林祈烽、施志照、鄭功進表示，台中市目前共有951處合法公有及民營停車場，其中民營停車場場多達614處，「停車場法」僅要求民營業者提報停車費率予交通局備查，未強制規定得設每日最高上限，業者可依市場供需自行訂價，但根本是變相放任業者漫天開價，掏空民眾荷包。

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林祈烽說，據了解全市有近50場民營停車場每小時收費100以上，要求交通局應有相關機制去審查費率的合理性，面對過高費率也要要求業者修正，並建議計費單位可改成分鐘計費，另外也有不合法業者。

林祈烽進一步說，有時停車1小時1分鐘，就要多付半小時或是1小時的停車費，建議市府應率全國之先，簡直是不當得利，研議修訂停車時間自第2小時起，將計費單位由現行每半小時或每小時，改為每分鐘計費，避免民眾被多收取不合理的停車費用。

林祈烽也指，市府稽查力道嚴重不足，台中市951場停車場，去年僅稽查166場次，另外全市還有高達近400場未取得登記證的違法停車場，去年僅查到18場次，裁罰金額共計8萬1000元而已，林祈烽質疑罰業者裁罰過低，其停車費率不用經交通局備查的業者，亟能漫天開價讓民眾無端受害，這樣根本不足以嚇阻違規，市府應增加預算與人力，進行全面普查與法規檢討。

市長盧秀燕表示，有關計費單位改分鐘計費部分，可以來研究看看；葉昭甫也說，未來會加稽查、輔導未合法業者，做好列管。

議員林祈烽批評，台中部分停車場不設單日最高上限，有車主1天被收停車費高達2880元。（記者蔡淑媛攝）

台中市部分停車場例假日每小時收費高達120元，甚至不設單日最高上限。（林祈烽提供）

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