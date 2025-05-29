南投連署書「簽名潦草」遭剔除 桃市罷團力拚安全門檻

平鎮區廣達街71號的桃三、桃五聯合收件站，現仍持續收件。（記者黃政嘉攝）

2025/05/29 22:08

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市公民團體發動罷免國民黨立委，第2階段連署的第3、5選區立委魯明哲、呂玉玲，目前距離130%安全門檻，分別還差300、1500份，受近日南投縣罷免立委馬文君、游顥的部分連署書遭地方選委剔除影響，團隊志工皆不敢掉以輕心持續收件，盼順利闖到第3階段投票。

第三選區「中壢．破蛋除魯．罷免魯明哲」罷魯案領銜人羅怡雯表示，團隊日前在連署造冊過程中，發現65份填寫有誤的連署書，為確保每份連署的效力，團隊陸續以「掛號」寄出全新連署書及回郵信封，請收到民眾重新填寫後寄回，團隊收件至本月底，欲連署民眾可撥0972-328546，團隊將到府收件，或郵寄至32099中壢環北郵局第50號信箱，此外，團隊志工也會支援桃5、6選區收件。

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羅怡雯說，南投縣罷免藍委遭選委會以「簽名潦草」、「與戶政資料留存筆跡不同」為由大量剔除，她強調，這不是民主，而是用行政手段打壓志工的努力、民眾的心意。

第五選區「罷呂清玲」罷免立委呂玉玲團隊發言人吉媽表示，近日南投縣罷免藍委部分連署書遭大量剔除的情況，讓團隊很緊繃，絲毫不敢鬆懈，目前距收件安全門檻尚缺1500份，志工仍努力收件，明、後天的龍潭歸鄉文化節活動，團隊會在龍潭大池龍元路服務台周邊進行小蜜蜂收件，此外，明早9點至11點、下午2點半至4點半也在龍潭老人會館外圍收件。

「中壢．破蛋除魯．罷免魯明哲」團隊日前發現六十五份填寫有誤的連署書，陸續寄出全新連署書。（「中壢．破蛋除魯．罷免魯明哲」團隊提供）

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