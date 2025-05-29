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    網路湧現「被統一」模板文 鷹爸曝投降後8大劇變！

    中國對台文攻武嚇不斷表達，近期網路社群還湧現「我寧願被中國統一」的模板文。（路透檔案照）

    中國對台文攻武嚇不斷表達，近期網路社群還湧現「我寧願被中國統一」的模板文。（路透檔案照）

    2025/05/29 23:05

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近來台灣社群出現大量使用「美女頭像」的帳號，集中發布內容大同小異，表達「我寧願被中國統一」的模板文，引發認知作戰疑慮。對於網上湧現「投降主義者」，力挺大罷免的前空軍飛官「鷹爸」徐柏岳直言，凡是熱愛自由民主的人，都不會也不願意讓中共併吞侵略中華民國台灣！

    最近包括Threads在內等平台，出現多個使用「美女頭像」的帳號發文：「講個實話，我寧願被中國統一，寧願失去所有自由言論，寧願失去任何民主價值，我也不願自己或身邊重要的人死在戰場，去換一個甚至不一定會贏的仗。」發布內容幾乎一模一樣，不少網友認為明顯有「中央廚房」提供模板文，給這些網軍在台灣社群帶風向，像極2022年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭前的認知戰手法。

    對此，徐柏岳在臉書發文表示，「網路上許多投降主義者，讓鷹爸簡單告訴你投降之後台灣的地緣、戰略、經濟變化……。首先，解放軍部隊30至50萬人登台駐守第一島鏈，台灣投降軍人及大量年輕人被充軍後調至中印邊界；第二，基隆、宜蘭蘇澳軍港、花蓮港部署大量軍艦及核潛艇；第三，台灣變成美國攻擊的首要戰略要地，美、日、韓、印、澳、菲全部聯防；第四，台灣各機場解放軍空軍必定大量部署長程偵查運輸機及戰機，工業油料被轉成戰備油料」。

    「第五，台積電及所屬的半導體生產供應鏈，在最短的時間內將全數強迫遷移至鄭州、江蘇等地方建立生產線；第六，台灣不再是AI半導體的製造大國，其地位如同香港在短短2年內失去亞洲金融中心的地位；第七，台灣所有的製造業面臨與中國大陸一樣的關稅制裁，外匯存底全數被併掉；第八，台灣航空及海運全數被上海及廣州取代，變成以軍事固守的戰略島嶼。簡單舉例說明，影響層面將擴及所有台灣人的生活醫療教育等。」

    徐柏岳最後直言：「凡是有思想、熱愛自由民主的人，都不會也不願意讓中共併吞侵略中華民國台灣、我們的家園，我們必須認清他們的真面目！三階罷免舔共立委，四階換上愛台立委，剿匪滅共一起守護家園！」

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