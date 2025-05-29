京華城案為何沒人敢反對？邵琇珮曝「林玄理事件」後噤若寒蟬

邵琇珮（右）作證提及林玄理事件後，有些同仁和柯文哲開會時，選擇沉默以對，沒有勇氣提反對意見。（記者王藝菘攝）

2025/05/29 20:58

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京華城案扯出不雅片！北院6/5勘驗柯文哲隨身碟

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積等案，今傳喚關鍵污點證人、北市府都發局前總工程司邵琇珮作證。下午由被告的律師詰問，邵琇珮證稱，是她偵查時主動向檢察官提及「林玄理事件」，林玄理在晨會時反對柯文哲的決定，柯文哲竟憤而摔筆、將林拔官且永不錄用，讓不少市府同仁不敢再在會議中違逆柯的意思，以致京華城案後來沒有公務員反對柯的決定。

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柯文哲的律師鄭深元詢問，檢方偵查筆錄中提到，都發局前科長林玄理被柯文哲拔官且「永不錄用」，是檢方還是她提及此事？邵琇珮回稱，因為檢察官問她，市府公務員為何不反抗柯的決定，她就主動提及林玄理事件，此事的確使得有些同仁在和柯文哲開會時，選擇沉默以對，沒有勇氣在和市長開會時提出反對意見，而她是少數會舉手發言提出不同意見的人。

回顧林玄理事件，林玄理是2017年至2019年柯文哲市府時代的都發局建築管理科長，曾在晨會中對於大直大彎北段、內湖五期工業違規宅，提出應依法分階段裁罰，不宜採行柯要求的「立即斷水斷電」激進手法，柯文哲氣得當場摔筆，當天就將他拔官調任非主管，還揚言永不錄用，此後晨會或與柯開會的場合，屬下都噤若寒蟬，沒有官員敢再發表不同意見；2022年林有回任科長的機會，也被柯文哲打回票。

鄭深元提示偵訊錄音的譯文詢問邵琇珮，去年9月2日她到案當晚在北檢複訊時，檢察官林俊言對她說「如果你覺得可以用在廉政署的說法唬攏得過，我們就來試試看」，此句話為何未記入筆錄？邵琇珮答稱可能是有這句話，鄭深元追問「會怕嗎？」邵琇珮回「不知道怎麼形容，這是一個從來沒想過會發生的事情，工作了很多年，怕不是不會怕啦，倒也不見得是怕，但被當成賊看的感覺不是很好」。

邵琇珮說，她知道筆錄不是逐字稿，被偵訊時心理壓力很大，不可能盯著是否她說的每句話都打入筆錄，她應訊時確實是看著電腦螢幕上的打字，筆錄的意思大致上沒有跑掉。

鄭深元問，北檢第一次偵訊她時，為何一度中斷錄音錄影？邵琇珮說是檢察官讓她和律師討論，檢察官離開偵訊室，當時她很糾結要不要認罪，和律師討論了很久，檢察官後來有進來一次，看到他們還在討論，就又出去了。

邵說，她當時還不確定自己是否有犯法，事後自我檢討認為她在處理京華城案時確實思慮不周，不應該以個案處理，而是該依通案處理，因為個案處理永遠會有公平性、社會觀感問題。律師當時有提醒她，認罪了即使判緩刑，仍有可能被判褫奪公權，她希望本案後還能保留公務員資格，「我盡量做最壞的打算、最好的期盼」。

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