中央刪減地方一般補助款 中市藍營要市府提訴願 綠營批邏輯錯亂

國民黨中市議會黨團書記長李中要市府提訴願。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/29 21:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕行政院刪減地方政府一般性補助款，國民黨台中市議會黨團今日號召議員連署，也呼籲台中市府硬起來，應向行政法院提起訴願；民進黨台中市議會黨團總召王立任強烈反駁指出，地方補助調整的根本原因，正是藍白兩黨在立院聯手惡意刪減預算所致，如今再回頭抨擊中央「不發錢」，根本自導自演、邏輯錯亂。

國民黨團書記長李中表示，立法院每年都會刪減行政院提出的總預算，過去行政院都依照立院決議自行調整部會自身預算，賴清德總統及行政院長卓榮泰不會不知道過去的慣例，這次卻故意違法且報復性的刪減地方補助款，大刀還砍向社福、教育及橋樑、道路等基礎設施預算，顯然是將政治鬥爭放在第一。黨團也呼籲台中市府立即提起訴願，控告行政院違法失職。

請繼續往下閱讀...

民進黨市議會黨總召王立任表示，中央總預算是經立法院審議通過，地方補助調整的根本原因，正是藍白兩黨在立院聯手惡意刪減預算所致。

王立任表示，若國民黨真心關心台中的財政與建設，就應立刻勸說自家立委與民眾黨團，停止在立法院惡意阻擋與刪減預算，儘速將遭刪減的項目追加回來，「這才是對市民真正負責的作法，而不是在地方作政治秀，誤導市民情緒。」

王立任強調，不論是高調宣布的台中大巨蛋，還是市政建設與基礎工程，都不是靠情緒發言與口水就能完成。他呼籲市府與在野黨「停止無謂的政治操作，回歸理性治理」，並強調：「若真要為市民爭取建設經費，就請藍白立委勇於面對自己在預算審查中的作為，把被自己刪掉的預算補回來，這才是真正的『會做事』。」

民進黨中市議會黨團總召王立任批藍營邏輯錯亂（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法