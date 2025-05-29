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    京華城案扯出不雅片！北院6/5勘驗柯文哲隨身碟

    民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

    2025/05/29 18:59

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積率等弊案，前台北市長柯文哲3月20日當庭指控，檢察官林俊言偵查時以其隨身硬碟中的「不雅片、不雅照」威脅他認罪，幸好他妻子陳佩琪「家教甚嚴」，沒有不雅片，檢方為此聲請勘驗扣案的柯文哲證物A1-37行動硬碟中的「Woman」路徑，北院將勘驗該資料夾路徑。

    法官指出，由於各方聲請傳喚的證人眾多，預定庭期已排到11月，請檢察官盤點證人的重要性，提出比較重要的證人名單，以利優先安排傳喚，檢方回稱每位證人都很重要，若要在重要證人中找出更重要的「重中之重」，會在6月5日將名單提交給法官。

    此時柯文哲突然拿起麥克風說「證明你們（檢方）要押我，根本就沒證據」，這也是柯今日庭訊唯一的發言，但隨即被受命法官制止，說明目前在進行準備程序，不是他發言的時段。

    柯文哲於3月20日第一次開準備程序庭時，指控檢察官林俊言偵訊時，對他說他的隨身硬碟裡有不雅照、不雅片，若他不認罪，就要把照片交給法官、律師閱卷，公諸於世，「我不記得隨身碟裡有什麼，差一點被他唬住」，「還好我想到我家佩琪夫人家教甚嚴，我不可能有不雅照」。

    北檢聲請主張，由於柯文哲不承認檔案存在，因此聲請勘驗扣案行動硬碟中的「Photo - Human - Woman」檔案夾路徑，範圍包括資料夾名稱、作者、存檔人及修改時間，以證明資料夾與檔案確實存在，且是由柯文哲親自製作。合議庭評議後決定將勘驗該檔案夾路徑，今天並請檢方盡速提出路徑的擷圖，以供法官參酌。

    6月5日上午將勘驗2021年9月9日北市都委會會議紀錄與錄音，以及都委會前執秘劉秀玲前天作證時，提供的2021年8月10日第2次便當會市議員應曉薇批評劉秀玲的錄影畫面；同日下午將勘驗北市前副市長彭振聲去年9月3日與4日的偵訊錄音（共2小時31分）。柯原本也聲請勘驗都發局前總工程司邵琇珮的北檢首次偵訊錄音，則保留至6月3日詰問完邵女後，再決定是否還要勘驗。

    合議庭今日傳喚邵琇珮作證，全日僅檢方、被告柯文哲、彭振聲、黃景茂、吳順民詰問完畢，6月3日下週二將再次傳喚邵女，由沈慶京、應曉薇的律師繼續詰問。

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