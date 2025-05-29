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    中國有計畫培訓台灣網紅？陸委會證實：4、5年前就開始

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    2025/05/29 19:14

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕反共網紅「八炯」溫子渝近日發布影片，揭露浙江的統戰部官員的錄音，對方談到有邀台灣很多網紅過來。關於中共是否在中國培訓台灣網紅？陸委會發言人梁文傑今天說，培訓不是現在才有，至少4、5年前就開始，這樣狀況都有關注，有一些有名的網紅，我們都有在注意。

    針對有網路影音平台充斥散布統戰訊息的帳號，陸委會或NCC等單位是否展開查處？梁文傑回應，在網路上傳播的，不管是YouTube也好，在facebook也好，我們都會請國安或資安單位做溯源調查，然後分析他們的手法。

    梁文傑坦言，但必須要說，台灣目前沒有一部法律可以管理這些網站或個人專頁，數發部過去曾提出「數位內容管理法」，但後來沒有立法，所以目前對網路上充斥奇奇怪怪的帳號、專頁等，我們只能調查跟掌握，沒有辦法進一步處理，這狀況對負責國家安全的單位來講，很令人挫折。

    梁文傑舉例，這就有點像，颱風來的時候，你拚命去把窗戶堵上，但是屋頂整個沒有，當然擋不了風雨，所以這部分到目前為止，我們所做的就是溯源，然後瞭解背後到底是什麼，但是實際處置方法，我們沒有受到法律的授權，這是很令人遺憾的。

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