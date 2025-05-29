黃國昌質疑NCC舊名單未撤回 行政院：已發函立院完成作業

行政院今天說，已函請立院撤回先前送出的NCC委員名單。（資料照）

2025/05/29 18:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕民眾黨立委黃國昌昨（28）日在立法院質詢時，質疑行政院遲遲未提出國家通訊傳播委員會（NCC）委員名單，也沒有撤回先前送來立法院的名單。對此，行政院今天說，已函請立院撤回先前送出的名單。

黃國昌昨天在立院內政委員會質詢行政院秘書長龔明鑫，關切NCC委員名單進度，詢問何時名單撤回，「還是你也不知道？」龔明鑫答詢，「對，實際狀況我也不知道，但據我了解，應該會更替」。

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行政院今天說，配合NCC的4位委員任期於2024年7月31日屆滿，行政院前於2024年4月30日依NCC組織法第4條規定，將委員提名名單函送立法院審查，但至今未能完成立法院同意後的任命作業。為利NCC業務運作，行政院刻正研提新提名人選，並請立法院同意撤回原提名名單。

原NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲4人任期至去年7月31日止，行政院去年4月底依法提名翁柏宗為委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委，以及新任委員羅慧雯、詹懿廉共4人名單函送立法院審查，但尚未獲通過。

行政院原依法請翁柏宗自去年8月1日起延任，代理主委職務，但在野黨通過修改NCC組織法，刪除延任條款，翁柏宗卸任後，行政院改指定NCC現任委員陳崇樹從去年12月起代理主任委員職務。

行政院長卓榮泰4月底說，政院將提名NCC委員；政院人士昨天指出，NCC新提名委員名單已經確定，與過往所提名單也有不同，感謝被提名人願意進入政府部門肩負重任，待完成人事作業後，就會將名單送到立法院。

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