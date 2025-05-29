直搗南投縣府！「罷免悍將」陳財能開宣傳車 控許淑華帶頭違法

「罷免悍將」陳財能開著宣傳車直搗南投縣政府踢館，呼籲公務員切勿配合違法。（曾琮愷提供）

2025/05/29 18:36

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免立委馬文君、游顥，2階連署因「草簽」遭到大量剔除引發爭議，「罷免悍將」台灣東社發言人陳財能，今特別到南投聲援罷團，指控南投縣長許淑華利用行政權力帶頭違法，並開著罷免宣傳車直搗縣政府踢館，呼籲南投縣的公務員不要違法亂紀，以免牢獄之災。

陳財能表示，許淑華放任南投縣選委會干預罷免連署，導致罷免馬文君、游顥還需進行大量補件，罷免團體為此已到南投地檢署告發許淑華、南投縣選委會，以及縣府民政處，他則是透過上街宣傳，凸顯南投縣政府的違法行徑。

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陳財能聲援罷團結束後，還開著罷免宣傳車進到南投縣政府，痛批南投縣選委會逕自剔除罷免馬文君近4000份連署書，甚至侵入南投戶政系統的公民簽章進行查對，此舉已違反個人資料保護法，他要呼籲南投縣政府的公務人員，切勿配合違法。

陪同聲援的民進黨南投縣黨部前執行長曾琮愷則說，南投縣選委會在查對提議人名冊或連署人名冊時，若發現有疑似代替簽名或蓋章的情況，就可寄送查詢單向當事人確認簽章是否為本人，結果查詢單竟一張都沒寄出，就直接刪除，明顯有違法之虞。

「罷免悍將」陳財能（右）在民進黨南投縣黨部前執行長曾琮愷（左）陪同下，前往聲援罷免團體。（曾琮愷提供）

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